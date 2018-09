Demokratie aktiv mitgestalten

„Die Gesellschaft ist im Wandel. Die Beteiligungsformen auch! Impulse für mehr Demokratie im Ländlichen Raum“ – Zu diesem Thema lädt LEADER Oberschwaben zu einer Fachtagung am Donnerstag, 27. September, nach Leutkirch ein. Die Veranstaltung wird durch das Bündnis „Wir sind dran!“ getragen.

Die Gesellschaft ist im Wandel, genauso wie die Beteiligungsformen. Die Demokratie lebt von der Beteiligung der Bürger. Welche Beteiligungsform ist die richtige für die Idee vor Ort? Welche Erfahrungen wurden in der Region bereits gemacht – was läuft gut, was ist zu beachten? Fragen und Antworten gibt es für alle Interessierten beim Fachtag. Er soll Impulse geben für mehr Demokratie im Ländlichen Raum. Die Tagung findet im Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch statt. Zwischen 9.30 und 17 Uhr bietet die Tagung ein vielfältiges Programm. In drei Diskussionsrunden wird herausgearbeitet, welche Veränderungen bei Jugendlichen, in der Wirtschaft und im Ehrenamt gerade auftreten. Vertreter von etablierten und innovativen Modellen der Mitgestaltung werden vorstellen, wie sie darauf reagieren. Die Perspektiven Jugendlicher auf Beteiligung in Kommunen, im Arbeitsleben und im Ehrenamt erfahren die Teilnehmer in kurzen Theaterszenen. Zwei Leutkircher Schulklassen haben sich dafür in einem viertägigen Projekt mit Demokratie und Beteiligung auseinandergesetzt. Nachmittags werden gelungene Beispiele für Beteiligung und Mitgestaltung sowie Tipps zur Nachahmung präsentiert. Zu dem „Bündnis wir sind dran!“ zählen neben LEADER Oberschwaben auch das evangelische Bildungswerk Oberschwaben, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, der K-Punkt Ländliche Entwicklung im Kloster Heiligkreuztal, der Verband Katholisches Landvolk., der Pfarrer Ralf Brennecke im Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg.