Dem SV Eglofs winkt die Vizemeisterschaft

Die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A III ist bereits entschieden, doch wer als Vizemeister am Ende der Saison ebenfalls die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Bodensee hat, steht noch nicht fest. Sehr gute Karten hat der SV Eglofs, der sich am Sonntag um 15 Uhr im direkten Duell beim einzigen noch verbliebenen Konkurrenten FC Wangen II schon mit einem Unentschieden Platz zwei endgültig sichern kann.

Trotz des Sechs-Punkte-Vorsprungs bei nur noch zwei ausstehenden Spielen und des um neun Treffer besseren Torverhältnisses ist sich Eglofs‘ Trainer Klaus Schmähl seiner Sache keinesfalls bereits sicher. „Wir wissen, wie stark Wangen ist, das haben wir in der Hinrunde gemerkt, als wir zu Hause 2:3 verloren haben. Wir setzen aber natürlich alles daran, dass wir aus den letzten zwei Spielen noch einen Punkt holen.“

Sollte dieses Ziel bei Wangens zweiter Mannschaft, die am Donnerstag zwar das Bezirkspokal-Finale gegen den SV Baindt mit 0:3 verlor, in der Liga zuletzt jedoch sechs Siege in Serie einfuhr, noch nicht erreicht werden, besteht für die Eglofser am letzten Spieltag zu Hause gegen die SGM Dietmanns/Hauerz erneut die Chance, den zweiten Rang mit einem Sieg oder einem Unentschieden zu verteidigen.

Ohnehin wäre die zweite Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga innerhalb von drei Jahren laut Schmähl „die Zugabe für eine gute Saison“ und „ein Riesenerfolg für den Verein, die Mannschaft und für uns als Trainergespann“.

Unabhängig vom letztendlichen Abschneiden wird Schmähl am Saisonende seinen Trainerposten in Eglofs nach drei Jahren aufgeben und eine Pause einlegen. „Ich will mich mehr der Familie widmen“, begründet er die geplante Auszeit. Seinen Angaben zufolge steht der Nachfolger bereits fest und ist in Eglofs „kein Unbekannter“: Florian Kirchmann, der aktuell noch die zweite Mannschaft des FC Sulzberg in Österreich trainiert, wird das Amt übernehmen.