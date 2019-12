Dem Schulalltag entfliehen

Der Hektik des Alltags entfliehen, zur Ruhe kommen und achtsam sein. All dies ermögliche laut einer Pressemitteilung der Geschwister-Scholl-Schule der neu eingerichtete „Raum der Stille“, der nun eingeweiht wurde.

Der Raum (C 062) stehe allen am Schulleben Beteiligten zur Verfügung. Diese melden die Nutzung im Vorfeld an. Bei der Einweihung des Raums habe Schulleiter Heinz Brünz stolz verkündet, dass die Einrichtung so auf immer schneller werdende gesellschaftliche Entwicklungen und die Bedürfnisse reagiere. Das Schulpastoralteam habe das Konzept für den „Raum der Stille“ entwickelt. Durch eine gemeinsame Finanzierung der Schulleitung und der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde dieses nun realisiert.

Im Namen des Schulpastoralteams erläuterte Matthias Winstel, dass der Raum „bewusst ‚Raum der Stille‘ und nicht ‚Raum der Ruhe‘“ heiße. Denn in der geräuschlosen Stille sei es möglich, zur Ruhe zu finden. Vor allem in stressigen Prüfungs- und Arbeitstagen sei dieser Entspannungsraum nötig, um sich zu sammeln und Klarheit zu gewinnen. Ein erstes Angebot des Schulpastoralteams sind die „10 Minuten im Advent“ vor Beginn der Unterrichtszeit an zwei Tagen in der Woche.