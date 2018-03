Dem Märzwinter ein Schnippchen geschlagen

Seit über zehn Jahren, immer während der Zeit des Schüleraustausches, erfreut sich die Frühlingsfahrt nach Bédarieux anhaltender Beliebtheit, ermöglicht sie doch zu günstigen Bedingungen die Busreise für etwa eine Woche in die südfranzösische Partnerstadt. Diesmal sind 16 Personen dem „Souffle sud“, dem Duft des Südens, gefolgt und haben damit nicht nur dem Wintereinbruch im Allgäu ein Schnippchen geschlagen, sondern auch ihren aktiven Beitrag zur „Jumelage“, zur Städtepartnerschaft geleistet.

Neben der weitgehend heiteren Witterung bei angenehmen Temperaturen durften die Teilnehmer wieder einmal die außerordentliche Gastfreundschaft genießen, wie bei der Einladung zum Boeuf Bourgignon-Essen im Weingut „Grange de Philip“ und bei der Teilnahme am Karnaval, dem bunten Umzug durch die Stadt mit der abschließenden Verbrennung des „Monsieur Karnaval“. Zudem gab es ein breites Programmangebot, aus dem man nach individuellen Wünschen auswählen konnte: Stadtrundgang mit Führung, Wanderungen in die „Causse“ (Gärten in den Hügeln mit Natur- Steinmauern) oder auf dem Jakobsweg sowie Besuche des Gottesdienstes in St. Alexandre, des Wochenmarktes und der Probe des Chores „À travers chants“. Mit Bahn, Bus und Mietwagen gab es Ausflüge nach Béziers zu den bekannten Schleusen, nach Olargues (einem der schönsten mittelalterlichen Dörfer), eine Einkaufsfahrt nach Clermont L’Hérault, nach Roquefort mit Käseprobe und nach Cap d’Agde an das Meer.

Gerne angenommen wurde zudem eine Tagestour mit dem Kleinbus zum Kloster „Abbaye de Valmagne“, nach Bouziges zum Austernessen, zur Hafenstadt Sète und nach Pézenas. Ein traditioneller Abschluss war das gemeinsame Essen in einem guten Restaurant von Bédarieux, auch gedacht als ein kleines „Merci“ für die aufmerksamen Gastgeber.