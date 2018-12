Dem Ignatianischen Männerbund „Danke“ sagen

Nach mehr als 120 Jahren hat sich der vom engagierten Laien Josef Geiger aus Reichenhofen gegründete Ignatianischer Männerbund Anfang diesen Jahres aufgelöst.

Der zeitweise in seiner Geschichte über mehrere 10 000 Mitglieder umfassende Bund – zuletzt noch 152 eingeschriebene Mitglieder – hatte laut Pressemitteilung bei seiner letzten Versammlung am 22. Februar diesen Jahres seine Auflösung beschlossen. Trotz des „Abschiedhaften“ gebe es Grund, Danke zu sagen: den langjährigen Bundesvorständen und örtlichen Vertrauensmännern für ihren menschlichen Einsatz, vor allem aber dem Herrgott, der die gute Sache des Ignatianischen Männerbundes so viele Jahrzehnte und bis zuletzt gesegnet habe.

Im Namen des Bundesrates des Ignatianischen Männerbundes sowie des Dekanats Allgäu-Oberschwaben wird zu einem Dankgottesdienst in Reichenhofen in die Kirche St. Laurentius am Sonntag, 16. Dezember, um 10.15 Uhr eingeladen.