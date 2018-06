Dem FC Leutkirch II droht der Abstieg

Während der FC Leutkirch als Bezirksliga-Vizemeister um den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga spielen darf, droht der zweiten Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A III der Abstieg. In der Abschlusstabelle wird das Team von Trainer Xaver Krug Platz zwölf belegen, der aktuell den Abstiegsrelegationsrang darstellt. Sollte der SV Maierhöfen-Grünenbach den Klassenerhalt in der Bezirksliga allerdings verpassen, würde Leutkirch direkt in die B-Klasse absteigen. Zum Abschluss der regulären Saison reist Leutkirch II am Samstag um 17 Uhr zum TSV Röthenbach.

Die vergangenen beiden Spiele gegen den SV Eglofs (Zweiter) und den SV Deuchelried (Dritter) spiegeln die Saison des FC Leutkirch II gut wider. Zwar zog sich Krugs Elf, wie so oft, achtbar aus der Affäre, nutzte aber ihre Torchancen nicht und machte zu viele Abspielfehler. So verlor der FCL jeweils mit 0:1 und konnte im Kampf um den Klassenerhalt nichts Zählbares mitnehmen. „Es war nie so, dass wir die Spiele klar verloren haben. Es war immer eine enge Geschichte. Oft entschieden Kleinigkeiten, teilweise auch ganz einfach das Glück. Deswegen stehen wir hinten drin“, erläutert Trainer Krug.

Angesichts des jüngsten 4:0-Erfolgs des TSV Röthenbach beim Meister in Lindenberg, der dem Tabellenelften vor dem direkten Aufeinandertreffen uneinholbare vier Punkte Vorsprung und nach aktuellem Stand den Klassenerhalt bescherte, zeigt sich Krug zwar „überrascht“, hält das Ergebnis aber für „nachvollziehbar“. „Für die Lindenberger ging es um nichts mehr. Die Klasse ist relativ ausgeglichen. Wenn da kein voller Einsatz kommt, dann passieren solche Spiele.“

Da sich die Tabellenposition seines Teams bei vier Zählern Vorsprung auf den SV Amtzell nicht mehr verändern kann, wird Krug im letzten Ligaspiel mit Blick auf die Relegation einige angeschlagene Spieler schonen. „Da will ich auf keinen Fall ein Risiko eingehen.“

Gegen den B-VI-Vizemeister (Wohmbrechts, Gebrazhofen oder Maierhöfen-Grünenbach II) sieht Krug die Chance auf den Klassenerhalt bei „50:50“. Sollte seine Mannschaft – ob direkt oder nach verlorener Relegation – am Ende tatsächlich absteigen müssen, peilt er den sofortigen Wiederaufstieg an.