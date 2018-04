Dem Abstiegsstrudel immer näher

In der Fußball-Kreisliga A III treffen am Sonntag um 15 Uhr in Hauerz mit der SGM Dietmanns/Hauerz und dem FC Wangen II zwei Tabellennachbarn aufeinander, die zuletzt gehörig aus dem Tritt gekommen sind, und Gefahr laufen, doch noch ernsthaft um den Klassenerhalt zittern zu müssen.

Nach der Winterpause schien die SGM Dietmanns/Hauerz dank vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ihren Negativlauf aus dem vergangenen Jahr, als es zum Abschluss vier Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer gab, bereits überwunden zu haben. Zuletzt jedoch ging die Mannschaft von Trainer Alwin Schuppan erneut dreimal nacheinander als Verlierer vom Platz und rutschte mit 25 Punkten auf Rang neun ab. Da die Spielgemeinschaft am vergangenen Wochenende auch beim Kellerkind Leutkirch II mit 2:4 das Nachsehen hatte und Röthenbach seine Partie ebenfalls gewinnen konnte, ist die Abstiegszone inzwischen bedrohlich nahe gerückt.

„Es ist für uns momentan natürlich eine bittere Phase, tabellarisch so durchgereicht worden zu sein. Wir haben nicht geglaubt, dass es in dieser Saison noch so weit kommt, dass wir den Blick nach unten richten müssen“, gibt ein merklich konsternierter Alwin Schuppan offen und ehrlich zu. Als wesentliche Gründe für den erneuten Negativlauf trotz guter Trainingsleistungen sieht der Trainer das Fehlen mehrerer verletzter sowie zweier rotgesperrter Spieler und die Häufung „individueller Aussetzer“ an. „Wenn vier, fünf Leute fehlen und wir so kapitale Fehler machen, bei denen wir uns den Ball fast selbst ins eigene Tor hauen, ist es natürlich schwierig, unsere Ergebnisse positiv zu gestalten.“

Der FC Wangen II konnte nach vier Pleiten mit einem 5:1-Auswärtserfolg gegen Heimenkirch II den freien Fall am vergangenen Wochenende stoppen und nach Punkten mit der Spielgemeinschaft gleichziehen. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses belegt der Aufsteiger nun Rang acht, hat aber bereits eine Partie mehr absolviert als Schuppans Mannschaft. Diese bestreitet am Dienstag, 1. Mai, ebenfalls in Hauerz, noch ein Nachholspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten SV Eglofs.

Vor diesen beiden Heimspielen innerhalb von drei Tagen wünscht sich Schuppan, dass seine Mannschaft „wieder in die Spur“ findet. „Ich hoffe, dass wir auf unsere Heimstärke bauen können.“