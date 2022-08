Dekan Ulrich Kloos feiert Silbernes Priesterjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem festlichen Gottesdienst feierte Dekan Ulrich Kloos am 7. August in der Pfarrkirche St. Vitus in Altmannshofen sein 25. Priesterjubiläum.

Zusammen mit seinem Onkel, Pater Eugen Kloos, zelebrierte Dekan Ulrich Kloos die Messfeier. Musikalisch umrahmt wurde der festliche Gottesdienst vom Kirchenchor Altmannshofen, unter Leitung von Herbert Frischknecht.

Die ersten Stationen des Priesters waren Rottenburg, Friedrichshafen, Kornwestheim und die erste Stelle als Pfarrer in Backnang. Dort war er von 2006 bis 2013 auch stellvertretender Dekan des Dekanates Rems-Murr.

Seit 2014 ist Ulrich Kloos Pfarrer in Ulm-Wiblingen als Leiter der Seelsorgeeinheit Ulm-Basilika. Zum Dekan des Dekanates Ehingen-Ulm wurde er im Februar 2015 gewählt. Er fühlt sich als „Pilger im Glauben auf dem gemeinsamen Weg durch die Zeit“.

In seiner Predigt erwähnte er dankbar seine Primizfeier in Altmannshofen vor 25 Jahren. Gerne erinnere er sich an die fast tausend Menschen, die damals gekommen waren, mit ihm zu feiern und den Primiz-Gottesdienst zu erleben. Dekan Ulrich Kloos führte in seiner Predigt weiter aus, dass Gott für uns Menschen da ist, auch in schwierigen Zeiten und angesichts sinnloser Fragen. „Das ist die Kernbotschaft, von der will ich Zeugnis geben.“

Mensch sein, Christ sein, Priester sein. In dieser Reihenfolge möchte er, mit Gottes Hilfe, seinen Weg weitergehen.

Rosa Sonntag, 2. Vorsitzende vom Pfarrgemeinderat, überbrachte im Auftrag von Pfarrer Ernst-Christof Geil, die Glück- und Segenswünsche der Pfarrgemeinde.

Beim anschließenden Stehempfang ließ es sich Dekan Ulrich Kloos nicht nehmen, um in seiner Heimat all denen zu danken, welche ihn im Gebet und der Gestaltung seiner Primizfeier vor 25 Jahren begleitet und unterstützt haben.