Defekte Sprinkleranlage löst Alarm aus

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Urlau am Dienstagabend wegen eines Brandalarms in eine Ferienanlage in der Allgäuallee ausrücken. Gegen 19.45 Uhr löste der Alarm aus, weil Wasser aus einer defekten Sprinkleranlage austrat. Mutmaßlich aufgrund von Reparaturarbeiten ging gegen 21.30 Uhr erneut ein Alarm bei den Rettungskräften ein. Zu einem Brand war es in beiden Fällen nicht gekommen, weshalb die Rettungskräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.