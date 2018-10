Defekt sorgt für Stromausfall in Leutkirch

Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Freitag in der Gegend des Leutkircher Bahnhofs sowie der Memminger Straße gekommen. Die Ursache war laut der zuständigen Netze BW GmbH ein Defekt an einem Erdkabel zwischen der Ortsnetzstation bei der Postfiliale und einer weiteren Station an der Straße Beim Hammerschmied.

Netze BW, eine Tochter des Stromkonzerns Energie Baden-Württemberg (EnBW), teilt mit, dass es freitags um 8.55 Uhr zum besagten Stromausfall gekommen sei. Durch Schaltmaßnahmen konnte die defekte Stelle offenbar über andere Kabel umgangen werden. Gegen 9.49 Uhr sei die Vollversorgung wieder gewährleistet gewesen, heißt es.

Um den Defekt zu lokalisieren, setzte die Bereitschaft von Netze BW einen Kabelmesswagen ein. Das Team wurde in einem Schrebergarten fündig. Das Unternehmen verlautbart, für die nötigen Tiefbaumaschinen sei der Ort schwer zugänglich. Deshalb werde die Reparatur des Kabels erst im Laufe des Samstags abgeschlossen sein.

Wie Netze BW im weiteren mitteilt, seien Erdkabel generell viel weniger störungsanfällig als beispielsweise Freileitungen. Dennoch könne es zu Defekten kommen. Das Unternehmen verweist auf Erdbewegungen, die Kabel verschieben könnten. Es sei aber auch möglich, dass man beim Verlegen eventuell irgendwelche Mini-Beschädigungen nicht bemerkt habe. Ebenso könne es zu Vorschädigungen in Folge von Blitzschlag oder Tiefbauarbeiten kommen.