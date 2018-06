David kämpft in Leutkirch gegen Goliath

„Es ist ein Kampf David gegen Goliath.“ Wenn die Urlauerin Hannelore Späth über den Enthüller Edward Snowden spricht, schwingt Respekt mit. Fast so, als würde die Allgäuerin den Ex-NSA-Mann persönlich kennen. „Er hat seine komplette Existenz aufs Spiel gesetzt, um die NSA-Abhörpraktiken aufzudecken.“ Um für den Schutz solcher sogenannter Whistleblower zu demonstrieren, beziehungsweise gegen die „Installation eines Überwachungsstaats durch Vorratsdatenspeicherung“ ein Zeichen zu setzen, hat die 40-Jährige für Samstag, 1. Februar, um 10 Uhr beim Gänselieselbrunnen eine halbstündige Demonstration organisiert.

„Ein-Frau-Vorhaben“

Im Rahmen des europäischen Datenschutztags am Dienstag, 28. Januar, werde die Demo ablaufen, klärt Späth im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung auf. Bisher sei das ganze ein „Ein-Frau-Vorhaben“, sagt sie, weshalb es durchaus sein könnte, dass sie alleine auf dem Gänsbühl steht. Dennoch: Viel zu wichtig erscheint der studierten Pädagogin die Tatsache, die Allgemeinheit wisse noch viel zu wenig über die gezielte, massenhafte Ausspähung persönlicher Daten. „Den meisten Leuten ist die Dimension noch zu wenig bewusst, was es bedeutet“, ergänzt die Fachfrau, die im Erweiterungsstudium Informatik belegt hat.

Handys dienen der Spionage

Außerdem gehe es in einer wirklichen Demokratie zu weit, wenn jeder Bürger aufgrund von Handyortungen lokalisierbar sei. „Die wissen dadurch beispielsweise, wer sich mit wem trifft“, wenn mehrere Handys an einem Ort ausgemacht würden. Auch die Tatsache, dass einer der eigenen Bekannten eine auffällige oder gar straffällige Person kenne, reiche nach Aussagen Späths für die NSA aus, um ausspioniert zu werden.

Auch Vorteile

Zwar wolle Barack Obama diese sogenannte „Drittverfolgung“ in den USA rechtlich untersagen. Amtlich sei dies jedoch noch lange nicht, denn hierfür müsse der Gesetzesvorschlag erst durch den Kongress. Natürlich biete diese Art der Ermittlung im Ernstfall auch Vorteile. Im Umkehrschluss sei dies jedoch eine „präventive Ermittlung“. So nach dem Motto: „Wir sind gerüstet, falls mal was passieren sollte.“ Ein äußerst negatives Menschenbild stecke hinter dieser Vorgehensweise, sagt die Pädagogin, denn es liege die Annahme zugrunde, jeder könne zum „Kriminellen, zum Terroristen“ werden.

Schuldbewusstsein

Die heutigen Ausmaße der Abhörpraxis der NSA bezeichnet die Allgäuerin zwar als eine Art Überkompensation der Ereignisse vom 11.September 2001. Nichtsdestotrotz fehle es den Geheimdiensten an einem gesunden Schuldbewusstsein. Daraus entwickle sich – zumindest bei ihr – Angst. Um dieser Angst Ausdruck zu verleihen und um demokratische Grundrechte zu wahren, ruft Späth am kommenden Samstag die Leutkircher auf, bei der Demo ein Zeichen zu setzen. Auch vor dem Hintergrund, dass es ein Kampf David gegen Goliath ist.

Für Edward Snowden

Europäischer Datenschutztag ist am Dienstag, 28. Januar. Anlässlich dieses Tages finden bundesweit am Samstag, 1. Februar, Protestaktionen gegen das geheimdienstliche Ausspähen privater Daten statt. Die Aktion will sich auch für den Schutz von Edward Snowden einsetzen.

„Datenspenden“

In Leutkirch geht die halbstündige Veranstaltung am Samstag, 1.Februar, um 10 Uhr am Gänselieselbrunnen über die Bühne. Im Rahmen der Protestaktion werden auch „Datenspenden“ für die NSA gesammelt. Jeder könne Datenträger wie CDs, defekte Handys, Speicherkarten, et cetera vorbeibringen und für die NSA symbolisch spenden. Die Datenträger sollten leer sein oder nur nicht schutzbedürftige Daten enthalten, teilt Organisatorin Hannelore Späth mit.

Unter spaeth@interwaysmail.com oder telefonisch unter 07567/182096 erteilt die Organisatorin der Demonstration Informationen.