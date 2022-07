DAV Sektion Leutkirch unterwegs in den Lechtaler Alpen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juli unternahm eine neunköpfige Gruppe der Sektion Leutkirch ein Bergtouren-Wochenende in die Lechtaler Alpen. Ausgangspunkt für die zweitägige Tour war Pettneu am Arlberg. Von dort ging es über die Nessleralm (1.618 m) weiter über die Walcherer Höhe zur Leutkircher Hütte (2.261 m). Dieser Aufstieg mit 1000 Höhenmetern ist streckenmäßig etwas länger als von St. Anton, aber sehr schön mit besten Ausblicken zum Hohen Riffler.

Gegen Mittag wurde die Leutkircher Hütte erreicht, wo auch ein Quartier für die Übernachtung reserviert war. Nachmittags ging es von dort auf den Stanskogel (2.757 m). Hier war durchaus Trittsicherheit und Schwindelfreiheit an einigen Stellen erforderlich. Am zweiten Tag führte die Tour zur zweiten Hütte der Leutkircher Sektion, zum Kaiserjochhaus. Nach zwei Stunden Gehzeit wurde die Hütte erreicht. Von dort ging es noch am Vormittag auf den Grießkopf (2.581m).

Pünktlich zur Mittagszeit wieder zurück an der Hütte, konnte sich die Gruppe mit der hervorragenden Küche auf dem Kaiserjochhaus stärken, bevor es schließlich an den zweistündigen Abstieg zurück nach Pettneu ging. An beiden Tagen wurde eine Gehzeit von sieben Stunden absolviert und am ersten Tag 1.500 Höhenmeter geleistet.

Geleitet und organisiert wurde das Tourenwochenende von Ulrike Oelhaf. Aufgewertet wurde das Bergerlebnis mit botanischen Beiträgen von Joachim Schwarz. Alle Infos über das Programm der Sektion Leutkirch des Deutschen Alpenvereins unter www.alpenverein-leutkirch.de.