Das Ziel ist ein Gemeinschaftsraum

Ein Gemeinschaftsraum als Begegnungsstätte für Vereine – das ist der Wunsch vieler Diepoldshofener. Entstehen soll der Treffpunkt in der ehemaligen Hauptschule der Leutkircher Ortschaft. Neu ist dieses Konzept nicht. Allerdings liege derzeit noch keine konkrete Planung vor, erklärt Ortsvorsteher Josef Mahler im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Vor einigen Jahren sind die Diepoldshofener Ortsverwaltung und zwei Kindergärten in den Gebäudekomplex der ehemaligen Hauptschule eingezogen. Auch der Musikverein und der Kirchenchor sind dort untergebracht. Schon damals war vom Bau eines Gemeinschaftsraums die Rede, der als Begegnungsstätte für Vereine dienen soll.

„Die Kinder gehen vor“

Zunächst habe der Gemeinschaftsraum nicht ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden. Denn: „Die Kinder gehen vor“, sagt Mahler rückblickend. Der Umbau des Schulgebäudes sei von Anfang an in mehrere Schritte aufgeteilt worden – auch aus finanziellen Gründen. Mittlerweile sei es aber dringend an der Zeit, das konkrete Konzept für den Gemeinschaftsraum auf die Beine zu stellen, meint der Ortsvorsteher. Bisher seien die Verantwortlichen „nicht dazu gekommen“.

Er hofft, dass die Planungen in den kommenden Monaten über die Bühne gehen und der Gemeinschaftsraum ab 2019 gebaut werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Der Treffpunkt ist laut Ortsvorsteher Mahler ein lang gehegter Wunsch vieler Diepoldshofener. Vereine könnten dort beispielsweise kleine Feierlichkeiten ausrichten oder ihre Hauptversammlungen abhalten. Zudem soll der künftige Raum als „Dorftreff“ zur Verfügung stehen.