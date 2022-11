Das Württembergisches Allgäu bleibt weiterhin Leader-Region

„Wir sind weiterhin dabei. Unsere Leader-Aktionsgruppe (LAG) Württembergisches Allgäu wurde erneut ausgewählt und erhält für die neue Leader-Förderperiode 2023 bis 27/29 2,3 Millionen Euro zur Stärkung des ländlichen Raums“, verkündet Vorstandsvorsitzender Dieter Krattenmacher mit großer Freude.

Nach einem umfangreichen Bewerbungsprozess musste die LAG bis zuletzt bibbern. Erst am 7. November sollten die Bewerberregionen vor Ort in Stuttgart erfahren, wer künftig den Zuschlag erhält oder nicht. Im feierlichen Rahmen überreichte der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk im Weißen Saal im Neuen Schloss Stuttgart schließlich die Urkunde an Bürgermeister Dieter Krattenmacher, Bürgermeister Tobias Walch (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Maria Rigal (Geschäftsführerin), die gemeinsam angereist waren. Daneben konnten sich weitere 19 Bewerberregionen aus Baden-Württemberg über eine Urkunde und somit einen positiven Bescheid freuen.

Im Zuge der neuen Förderperiode vermeldet der Leader-Verein (ReWA) auch einige personelle Wechsel im Leader-Team. So freute sich der ReWA bereits im Sommer über die Amtsübernahme von Bürgermeister Tobias Walch als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Weiter scheidet Clemens Stadler als Geschäftsführer aus, der von der Gemeinde Kißlegg für die Zeit der Übergangsverordnung an den Verein „ausgeliehen“ wurde. Gleiches gilt für die stellvertretende Geschäftsführerin Daniela Winter, die bis zum Jahresende ebenso vollends zurück zur Gemeinde Kißlegg wechselt. Als neue Geschäftsführerin konnte der Verein Maria Rigal gewinnen, die diese Position bereits von 2015 bis 2020 innehatte.