„Das Tagebuch der Anne Frank“ in der Festhalle

Das Tagebuch der Anne Frank gilt als ein historisches Dokument aus der Zeit des Holocaust, die Autorin Anne Frank als Symbolfigur gegen die Menschenfeindlichkeit des Unrechtsregimes in der Zeit des Nationalsozialismus. Wie die VHS mitteilt, zeigt die Württembergische Landesbühne Esslingen am Sonntag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch Anne Franks Geschichte in einer Koproduktion mit der Jungen WLB als großes Ensemblestück.

Zum Inhalt: Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die vormals angesehene Unternehmer-Familie Frank in Frankfurt am Main vom gesellschaftlichen Leben und allen öffentlichen Einrichtungen ausgeschlossen. Die Franks, aufgeklärte „Reform-Juden“, hatten zuvor als vielseitig interessierte Bildungsbürger im engen Kontakt mit katholischen und protestantischen Freunden ein großbürgerliches Leben geführt – und waren nun urplötzlich gesellschaftlich geächtet. Die Familie emigrierte in die Niederlande, wo der Vater ein neues Unternehmen aufbaute. Doch nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Niederlande kann Familie Frank auch im holländischen Exil dem Verfolgungsdruck nicht mehr standhalten.

Zwei Jahre wohnen die Franks auf engstem Raum mit Familie van Pels und dem Zahnarzt Fritz Pfeffer. Die Untergetauchten haben nur das Nötigste zur Verfügung, einzig ihre Helferinnen und Helfer und ein Radio verbinden sie mit der Außenwelt.

In dieser verzweifelten Situation schreibt Tochter Anne ihr Tagebuch. Sie hat es zu ihrem 13. Geburtstag geschenkt bekommen. Seite für Seite beschreibt sie darin den zermürbenden Alltag auf Zehenspitzen und berichtet von der stets präsenten Angst vor dem Entdecktwerden, von Hunger und Krankheit. Sie schreibt aber auch über die Schwierigkeiten mit ihren Eltern und ihre aufkeimenden Gefühle für Peter van Pels.

Sehnsüchte und Gedanken einer normalen jungen Frau mischen sich mit beeindruckenden Reflexionen über die Ohnmacht der Juden in einem Unrechtssystem, das den Rassismus zur nationalen Doktrin und die Auslöschung der Juden zum Ziel erklärt hat. Kurz vor Kriegsende wird Familie Franks Versteck entdeckt.

75 Jahre nach ihrem ersten Tagebucheintrag bringt das Landestheater aus Esslingen laut Mitteilung den bewegenden Stoff auf die Bühne.