Das sind die Termine der Grün- und Gartenabfuhr im Stadtgebiet

Dieses Jahr wird in der Kernstadt Leutkirchs eine kostenlose Grüngutabfuhr durchgeführt. Diese findet nach Angaben der Stadt an folgenden Tagen und Orten statt: 24. April und 23. Oktober: Schillersiedlung, Pfingstweide und Repsweihersiedlung; 25. April und 24. Oktober: Isnyer Siedlung, Bleiche, Krählohsiedlung und Wangener Siedlung; 26. April und 25. Oktober: Innenstadt und Wurzacher Siedlung. Mitgenommen werden ausschließlich Grünabfälle wie Gartenabraum, Gehölzschnitt, Baumreisig, Gras und Laub, die nicht im eigenen Garten verwendet werden können. Nicht abgefahren werden organische Küchenabfälle, Boden, Steine und Wurzelstöcke. Die Gartenabfälle müssen entweder in Papiersäcken (kein Plastik) oder mit verrottbaren Bindfäden (Sisal, Hanf) gebündelt am Straßenrand deutlich sichtbar bereitgestellt werden. Die Stadtverwaltung bittet die Grünabfälle erst am Vorabend oder am Morgen des Abfuhrtages ab 6.30 Uhr bereitzustellen.