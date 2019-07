Das Rote Kreuz in Leutkirch bittet um Blutspenden

Unfälle und Krankheiten machen keine Ferien, daher bittet der DRK-Blutspendedienst um Blutspenden am Mittwoch, 31. Juli, in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Leutkircher Festhalle, Herlazhofer Straße 11. Eine Blutspende ist auch bei sommerlichem Wetter unbedenklich. Der Blutspendedienst empfiehlt, vor der Spende ausreichend – und natürlich alkoholfrei – zu trinken.

Blutspenden werden dringend benötigt, um bei Unfällen, Operationen und Krankheiten zu helfen und Leben zu retten, teilt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuze mit. So müssen allein 20 Prozent aller Blutspenden für die Behandlung von Krebs eingesetzt werden.

Blutspender sind zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender höchstens 64 Jahre alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung, so der Blutspendedienst.

Die eigentliche Blutspende beim nächsten Termin am 31. Juli dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zudem wird gebeten, zur Blutspende den Personalausweis mitzubringen.