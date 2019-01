Das pure Leben, Liebe und Leidenschaft

Schon bei den ersten Darbietungen der Gruppe „Locos por la Rumba“ war klar, das dies ein authentisch-spanischer Abend wird, mit feurigem Rhythmus, kunstvollem Flamenco-Tanz und Gitarrenklang, wie sie nur die Leidenschaft, die Liebe zum Leben und zur Musik hervorbringen kann.

Sehr beeindruckend war die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die Finger der beiden Gitarristen die Saiten zupften und der Percussionspieler seine Trommeln und das Cajon beherrschte. Mitreißend und faszinierend die traditionellen Flamenco-Tänze, die „La Picarona“ als Profitänzerin aus München mit Stil und noch mehr Würde zeigte.

Allgäuer und Spanier vereint

Der Abend im Bocksaal – eine Mischung aus Allgäu-Schwaben, Bayern und etlichen Spaniern in den Zuschauerreihen wie auf der Bühne: Mitglieder des Spanisch-Stammtisches genossen es ebenso wie spanische Familien aus Leutkirch, darunter die von Miguel Parrado, der seit 52 Jahren in Leutkirch lebt. „Ich liebe diese Musik, vor allem die Sevillana, ein Volkstanz, der mich an meine Heimatstadt Sevilla erinnert und ins Herz geht.“ Parrado kennt viele spanische Musiker und natürlich auch den Sänger, Gitarrenvirtuosen, Moderator und Star des Abends: Ricardo Volkert aus München, vierfach ausgezeichneter Cantautor und europaweit bekannt.

Liebe und Dramatik vereint

Rricardo versteht es, die spanische Seele mittels Worten und seinem Saitenklang-Feuerwerk dem Publikum nahe zu bringen. Seine Stimme hat Gänsehaut-Charakter, es geht um Liebe und Dramatik in den Liedtexten und Balladen, teils Eigenkompositionen. „Locos por la Rumba“ – Ricardo und Simon „El Quintero“ an der Akkustikgitarre, und Trommelkünstler Peter Krämer – vereinen sie in Harmonie und Rhythmus; das Gesungene in musikalische Gewänder, in denen sich das Publikum in spanischen Gefilden oder dunklen Tavernen wiederfindet.

Immer wieder tritt Picarona in Aktion, schlägt rasend schnell die Tanzschuhe im Rhythmus der Instrumente auf den Holzboden. Kleid und Stola fliegen durch die Lüfte, Arme, Hände und Finger sprechen eine eigene Sprache, wie auch die festgelegte Bewegungsabfolge. Eine hohe Kunst mit alter Tradition ist der Tanz mit dem Stock, in großartiger Harmonie und Präzision mit Flamenco in wechselnden Tempi vereint.

Virtuos gestaltete sich auch das Trommelspiel des Allgäuers und Bandmitglieds Peter Krämer vom Weltenklanghaus in Heggelbach mit Konzert- und Musikangeboten aus aller Welt. Krämer beherrscht afrikanisches Trommeln ebenso wie das Cajon, auf dem er sitzt und mit spezieller Finger- und Fußtechnik verschiedene Töne erzeugt und es nebenher noch locker um die Achse drehen lässt, garniert mit feinsten Berührungen der Klangstäbe.

Cajon trommeln und drehen

Alle vier sind Meister und Musiker aus Leidenschaft, harmonieren auf wunderbare Weise und in perfekter Kombination mit der versierten Flamenco-Tänzerin, die jahrelang in Madrid gelernt und in Deutschland unterrichtet hat.

Dem Publikum bereiten „Locos por la Rumba“ unvergessliche Stunden, eine Reise durch Andalusien mit einer Prise Afrika, mit sephardischer Musik, mit altem Liedgut aus Südfrankreich und natürlich der klassischen musica cubana mit „Gipsy-Kings-Feeling“ und „Bailar la Bamba“.