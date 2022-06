Das Programm für’s Leutkircher Altstadt-Sommerfestival steht

Die Programmpunkte stehen, jetzt geht es an die Sponsorensuche: Das Altstadt-Sommerfestival (Also) vom 3. bis 14. August soll auch in diesem Jahr gute Laune und Urlausbfeeling in die Leutkircher Innenstadt bringen. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Hauptorganisator Tezer Leblebici einen Einblick in die umfangreichen Planungen und erzählt, was es bei der 19. Auflage neues gibt.

„Das ganze Team ist heiß auf das Also“, verkündet Leblebici. Fast alle Programmpunkte seien mittlerweile in trockenen Tüchern. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die „Große Vespertafel“, die K4-Nacht, das Level Sixteen Allgäu Festival, der Kindertag sowie Auftritte der Jungen Illertaler, Chris Metzger oder Murat Parlak. Zum ersten Mal findet mit der Joy-of-Voice-Musicalnight auch ein größeres Musik-Event am Abschluss-Sonntag (14. August) statt.

Murat Parlak will auch in diesem Jahr für Stimmung sorgen. (Foto: Archiv: Babette Caesar)

Das Leutkircher Altstadt-Sommerfestival wird mit einer Vespertafel eröffnet. (Foto: Archiv: Simon Nill)

Wird der Kindertag kostenfrei?

Ein besonderes Augenmerk legen die Organisatoren wieder auf den Kindertag. Eingeplant ist der Besuch der Rollenden Kinderturnwelt der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr wurde der Programmpunkt kurzfristig abgesagt.

Weil sich mehrere regionale Stiftungen finanziell am Kindertag beteiligten, war ein kostenfreier Eintritt für die Jungen und Mädchen möglich. „Wenn das wieder klappt, wäre das natürlich super“, sagt Leblebici. Vor allem für Eltern mit vielen Kindern oder Familien aus der Ukraine stelle ein Eintrittspreis manchmal eine Hürde dar, ist sich der Vorsitzende des Also-Vereins sicher.

Im nächsten Schritt wollen die Organisatoren auf die Suche nach Sponsoren gehen. Diese werden dringend benötigt, um Unkosten für beispielsweise Versicherungen, Gema-Gebühren, Flyer oder die Ferienarbeiter zu decken. Auch mit den Eintrittserlösen für die K4-Nacht am Freitag, 5. August, wird das gesamte Festival unterstützt. Die „K’s“ stehen dabei für Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipe.

An diesem Abend treten vor allem etliche Künstler an verschiedenen Stellen auf oder zeigen ihre Werke. Den Abschluss soll auch in diesem Jahr ein großes Feuerwerk bilden.

Es gibt wieder eine Showbühne

Direkt vor dem Auftritt der Jungen Illertaler am Freitag, 12. August, findet wieder die beliebte Showbühne statt, bei der junge Leutkircherinnen und Leutkircher ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Interessenten können sich an das Also-Team wenden. Ebenso sind laut Leblebici Musiker und Bands für die Also-Eröffnung sowie die K4-Nacht gesucht.

Neues gibt es indes auch von Seiten des Also-Vereins. Während das Vorstandsteam kürzlich im Amt bestätigt wurde, hat Sonja Rebhuhn die Funktion der Schriftführerin übernommen.