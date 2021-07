Das Porter Duo gastiert beim Kinderfestsamstag in Leutkirch

Es wird das Kinderfesttreiben auf der Leutkircher Wilhelmshöhe nicht ersetzen können – aber bietet eine Alternative für alle, die am Kinderfestsamstag nicht zu Hause bleiben wollen: Das Porter Duo – das sind die Schwestern Vanessa und Jessica Porter – ist am Samstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr zu Gast in der Festhalle Leutkirch.

Seit 2009 steht das Porter Percussion Duo gemeinsam auf der Bühne und will sein Publikum durch Stilvielfalt, Virtuosität und musikalischen Ausdruck begeistern. „Betreten die beiden eine Bühne, findet sich dort in der Regel kein Notenblatt, dafür aber jede Menge Schlagwerk.“, heißt es in der Ankündigung. In ihrem Konzertrepertoire schlagen sie einen Bogen aus verschiedensten Klangfarben, hoher Dynamik und technisch anspruchsvollem Spiel.

Das Schwestern-Paar stammt aus Laupheim. Mit ihrem ganz eigenen Stil jonglieren die beiden Schwestern zwischen Barock, Romantik und Impressionismus und geben den – für ihr Instrumentarium fremden Epochen – einen ganz neuen und dennoch vertrauten Klang. Im Kontrast zu jenen Bearbeitungen stehen Originalkompositionen der heutigen Zeit wie beispielsweise von Aperghis, Dorman oder Reich. So bieten sie für ihr Publikum ein spannendes Programm zwischen vergangenen Epochen und Gegenwart.

Das Duo tourt in ganz Europa, Amerika und Asien, sowie auf Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Young Euro Classics und internationalen Percussion- und Musikfestivals. Ihr Studium schlossen die beiden Schwestern – nach Auslandsaufenthalten an der Royal College of Music, London – mit Bestnote an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart ab. Im Juli ist ihr erstes Album „Dancefloor“ erschienen. Beide leben und arbeiten im Raum Stuttgart.