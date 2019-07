Das Phänomen des 13. des Monats

Es scheint wie ein Phänomen: An jedem 13. Tag eines Monats, und das seit vielen Jahren, sind alle Parkmöglichkeiten rund um das Tagungshaus Regina Pacis, ab 18.30 Uhr belegt. Kennzeichen von Gemeinden aus Bayern und dem Bodenseekreis/Oberschwaben sind auszumachen. Die Leutkircher kommen meist mit Fahrrad oder zu Fuß. Denn am 13., egal welcher Wochentag, findet in der Hauskapelle ein Gebetsabend mit Heilungsgottesdienst, Einzelsegen, spiritueller Musik mit anschließendem Treff beim Nachtcafé statt. Ein Anziehungspunkt für Hunderte von Menschen, der staunen lässt. Am 13. Juli, ist es eine Open-Air-Veranstaltung, der 188. Gebetsabend.

Die Leute strömen zur Kapelle

In einer Zeit, in der die Kirche allgemein nicht so positiv im Rampenlicht steht, in einer Zeit, in der es immer weniger Priester und Gläubige in Deutschland gibt und viele ihre „eigene Religion leben“, scheint dieser Gebetsabend genau das Gegenteil zu beweisen. Die Leute strömen hierher und freuen sich auf die Feier mit Gleichgesinnten, Freunden und Bekannten. Sie freuen sich auf die Heilige Messe mit aussagekräftiger Predigt, auf Fürbitten, die man selber formulieren darf, auf den Einzelsegen einer der Seelsorger, dem man seine privaten Sorgen anvertrauen kann.

Die Regina Pacis Band spielt wunderbare Lobpreismusik mit verschiedenen Instrumenten und einfühlsamem Gesang. Neben dem geistlichen Rektor des Hauses, Pater Hubertus Freyberg, feiern noch zwei bis drei Pfarrer die Messe und hören Beichten. Veranstalter ist, wie bei vielen anderen Angeboten im Haus, der Verein duc in altum. Wenn sehr viele Besucher kommen und die Kapelle samt Foyer nicht ausreicht, wird die Messe im großen Saal mit Beamer übertragen.

Gottesdienst für Menschen mit Sorgen

Pater Hubertus weiß von den Anfängen des „Dreizehnten“ zu berichten: „Seit ich 2003 ins Haus kam, wurde der 13. des Monats immer gefeiert. Zum einen am Gedenktag des Heiligen Gerhard, Gründer des Malteserordens, und gleichzeitig ist jeder 13. der Fatima-Tag, denn am 13. Mai 1917 erschien in Fatima die Muttergottes. Die Besucher, die es wünschen, kommen nach der Messe nach vorne, der Seelsorger legt die Hand auf die Schulter, Blick in Richtung Altar und man spricht kurz über bestehende Sorgen und Anliegen.“

Die Kraft Gottes spüren

Egal welcher Wochentag, die Messe am 13. ist immer um 19.30 Uhr, der Rosenkranz um 19 Uhr. So hat jeder mal die Gelegenheit zu kommen, vor allem Berufstätige mit längerer Anreise. Zum Teil sind es bis zu 100 Kilometer, wie beispielsweise ein Arzt aus Langenargen, der diesen Abend in Leutkirch nicht missen möchte.Er schickt sogar seine Patienten her. Auf die Frage, was ihn hier so berührt, sagt er überzeugt: „Hier ist die Kraft Gottes zu spüren.“

Dass man hier den Alltag vergessen und Probleme loslassen kann, da sind sich alle einig. „Die Predigten tun so gut, die Beichte und besonders der Einzelsegen. Man kann Heilung an Leib und Seele erfahren. Hier ist ein ganz spiritueller Ort“, sagt eine Frau aus Leutkirch. Pater Hubertus und andere Seelsorger werden ausdrücklich gelobt als authentische katholische Pfarrer, die den christlichen Glauben gut vermitteln können.

„Man kennt sich schon untereinander und es gibt viele schöne Begegnungen und Erfahrungen“, sagt ein Besucher, der regelmäßig kommt, wie viele andere, die Trost und Heilung suchen. Auch der Segen mit der Reliquie des Heiligen Johannes Paul sei ein Grund zu kommen. Gäste des Tagungshauses sind meistens dabei.

„Im Nachtcafé im großen Saal, das wir seit fünf Jahren anbieten, laden wir die Besucher zu Austausch und Gespräch mit Seelsorgern und anderen Gästen ein. Es gibt kleine Snacks, die die Gäste selber mitbringen, Pikantes, Kuchen oder Kekse. Getränke stellt das Haus zur Verfügung – auf Spendenbasis“, erklärt Frau von Pestalozza von der Hausleitung.

Fit für den Alltag werden

„Wir brauchen das einfach einmal im Monat, so ein Erlebnis und wirklich gute Gespräche. Dann fällt der Alltag leichter, denn wir nehmen Freude im Herzen mit“, sagt ein Ehepaar aus der Region Leutkirch. Pater Hubertus spürt die Kraft, die von diesem 13. ausgeht: „Der Fatimatag am 13. jeden Monats, ist für mich ein besonderer Tag. In der Heiligen Messe können wir uns die Liebe Jesus Christi schenken lassen.“

Schon viele Jahre werden diese und andere Gottesdienste in der Kapelle auch im Internet gestreamt. Seit 2019 gibt es eine Kooperation des Tagungshauses mit Radio Horeb und EWTN-TV. Diese übertragen immer wieder live Gottesdienste und andere Veranstaltungen.

Eine Frau, die regelmäßig aus Tautenhofen ins Regina Pacis kommt, sagt: „Ich freue mich auf die Heilige Kommunion, dort beschenkt mich Jesus mit vielen Gnaden und stärkt mich für die kommenden Wochen. Etwas ganz Heiliges ist für mich die Eucharistische Anbetung. In der Monstranz auf dem Altar ist Jesus gegenwärtig. Ich kann mit ihm reden, er ist für uns da. Ich erlebe eine Geborgenheit, die ich sonst nirgends finde.“