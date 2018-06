Das Leben der Marie Curie

Im Programm des Cineclubs Leutkirch geht es von Donnerstag, 23. Februar, bis Sonntag, 26. Februar, jeweils um 20 Uhr um das Schicksal von Marie Curie. Die Biografie ist freigegeben ab dem Alter von sechs Jahren.

Bei der ersten Aufführung am Donnerstag wird der Film in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln aufgeführt. Im Jahr 1903 erhält die Wissenschaftlerin Marie Curie als erste Frau gemeinsam mit ihrem Mann Pierre den Nobelpreis für Physik. Doch nur kurze Zeit später verliert sie Pierre durch einen Unfall. In einer von Männern dominierten Welt bahnt sie sich ihren Weg unerschütterlich weiter, setzt ihre Forschungen alleine fort und erhält als erste Frau einen Lehrstuhl an der Pariser Sorbonne. Als sie sich nach Jahren der Trauer in den verheirateten Wissenschaftler Paul Langevin verliebt und sich auf eine Affäre mit ihm einlässt, löst sie damit jedoch einen heftigen Skandal aus. Denn just in dem Moment, als bekannt wird, dass sie ihren zweiten Nobelpreis erhält, veröffentlicht die Pariser Presse den Briefwechsel von Marie und Paul, den dessen rachsüchtige Ehefrau weitergegeben hat. Im vollen Glanze ihres beruflichen Ruhms wird die geniale Wissenschaftlerin Marie Curie damit zum Ziel übler Diffamierungen.

