Für den FC Leutkirch steht am Sonntag (15 Uhr) mindestens das Spiel des Jahres an, womöglich sogar das wichtigste der bisherigen Vereinsgeschichte. Denn nie war der Aufstieg in die Landesliga greifbarer, nie war die Lage zugespitzter als vor dem Topspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Kißlegg. Im Gespräch mit Michael Panzram blickt der FCL-Vorsitzende Jochen Reischmann auf das spannungsgeladene Duell des Zweiten gegen den Ersten.

Herr Reischmann, ist die Stimmung beim FC Leutkirch nach dem Verlust der Tabellenführung getrübt oder ist die Freude auf das Topspiel uneingeschränkt groß?

Reischmann: Es war überhaupt nicht überraschend, dass Kißlegg gegen Meckenbeuren gewonnen hat. Davon bin ich ausgegangen. Kißlegg ist eine sehr starke Mannschaft. Auch wenn wir jetzt nicht mehr Tabellenführer sind, freuen wir uns natürlich sehr auf das Spiel.

Wie wichtig ist diese Partie für den FC Leutkirch?

Das ist ein Spiel, das es nicht alle Tage gibt. Ich hatte der Mannschaft letzte Woche die Vorgabe gemacht, dass sie am Sonntag in Isny gewinnen muss, um jetzt gegen Kißlegg richtig um die Tabellenführung zu kämpfen. Es sollte ein echtes Duell um Platz eins werden. Das haben wir geschafft. Der FC Leutkirch spielt gerade die erfolgreichste Saison überhaupt. Dass die Mannschaft so lange ganz oben mitspielt, hat es noch nie gegeben.

Wie wollen Sie die SG Kißlegg besiegen?

Kißlegg ist eine brutal erfahrene Mannschaft, mit Spielern, die schon Verbands- oder Landesliga gespielt haben. Für uns spricht, dass wir im Schnitt ein paar Jahre jünger sind und auch mal ein ganzes Spiel lang hohes Tempo gehen können.