Das „Café Ukraine International“ schließt nach zehn Monaten seine Türen

„Es war ein hochemotionales Miteinander“, sagt Carmen Scheich. „Da wurde geweint, gelacht, man nahm sich gegenseitig in den Arm, hat getröstet oder einfach nur zugehört.“ Die Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt Leutkirch blickt zurück auf das seit März 2022 laufende Projekt „Café Ukraine International“, das am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet hatte.

„Das Café wurde in den letzten Wochen nur noch von wenigen ukrainischen Menschen besucht.“, erklärt Integrationsbeauftragte Maria Söllner. Viele seien mittlerweile in Integrationskursen oder hätten Arbeit gefunden. „Die wichtigsten Dinge bürokratischer Art sind geregelt und die meisten haben eine erste Orientierung in ihrem neuen Leben in Leutkirch gefunden.“

Gute Sozialberatung und Versorgung

Von der ursprünglichen Idee, das Café noch über den Winter für Neuankömmlinge aus der Halle bei der Geschwister-Scholl-Schule aufrechtzuerhalten, habe man Abstand genommen. Die Menschen würden dort vom DRK „eine gute Sozialberatung und Versorgung bekommen.“

Das Café, dem ehemaligen Café Albrecht in der Marktstraße, wird vielen Ukrainerinnen und Ukrainern in Erinnerung bleiben als ein Ort, der sie aufgefangen hat, an dem im wahrsten Sinne des Wortes „Erste Hilfe“ geleistet wurde. Es ging um existenzielle Dinge: Wo finde ich eine Wohnung, einen Job, einen Arzt, einen Sprachkurs oder einen Kindergartenplatz für mein Kind?

„Wir konnten den Menschen die Angst nehmen“

Integrationsmanager Julian Moik erinnert sich, wie er und seine Kolleginnen oft inmitten des vollbesetzten Cafés saßen und in all dem Trubel Menschen geholfen haben, Anträge auszufüllen oder eine Wohnung zu finden. „Wir konnten den Menschen die Angst nehmen.“, erinnert er sich. „Sie waren unglaublich dankbar, wollten alles richtig machen, zeigten sehr viel Eigeninitiative. Es war ihnen eher unangenehm, Hilfe annehmen zu müssen.“

Insgesamt zwölf bis 15 ehrenamtliche Helfer im Alter von 25 bis 65 Jahren waren in dieser Zeit im Einsatz - Leutkircher Männer und Frauen aus allen Berufen, die sich in verschiedenster Weise eingebracht haben. Dringend gebraucht wurden auch immer wieder Dolmetscher, die russisch sprechen, betont Carmen Scheich. Und sie betont das sehr große Engagement vieler Leutkircher Bürger, die spontan ihre Hilfe für die ukrainischen Geflüchteten angeboten hätten. Dabei ging es nicht nur um die großen Dinge wie etwa die Vermittlung einer Wohnung. „Zum Beispiel bekamen wir Berge von Wolle zum Stricken, über die sich die Ukrainerinnen riesig gefreut haben.“

Ukrainer als Ehrenamtliche tätig

Das Projekt lief gut, so gut, dass irgendwann sogar Ukrainerinnen und Ukrainer als Ehrenamtliche tätig waren. „Sie bekamen von uns den Schlüssel und verwalteten an manchen Tagen das Café eigenverantwortlich.“, berichtet Carmen Scheich. Und Maria Söllner ergänzt: „Nicht wenige Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Frühjahr gekommen sind, engagieren sich mittlerweile auch in der Behelfsunterkunft als ehrenamtliche Helfer.“

Die Spuren des Café Ukraine verlaufen aber nicht im Sand, sondern führen direkt in die Gerbergasse 8. Im „Sonnentreff“ der Johanniter findet jeden Donnerstag von 15:00 – 18:00 das Café WILLE des Netzwerkes WILLE unter der Leitung von Doreen Manuele statt, erklärt Carmen Scheich. Wie der neue Name des Treffs - „WILLE“ (Willkommen in Leutkirch) – schon sagt, seien dort alle Neuankommenden aus verschiedensten Ländern willkommen, die sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee austauschen möchten oder ein Hilfsangebot benötigen.

„Unsere Mitarbeit im „WILLE Café“ wird je nach Bedarf stattfinden.“, erklärt Julian Moik. Einfache Probleme könnten vor Ort besprochen werden. Wenn es allerdings um kompliziertere Dinge gehe, finde die Beratung in den Räumen des Integrationsbüros in der Oberen Vorstadtstraße 1/1 statt. Was ihm wichtig ist: Mit dem Ende des Café-Projekts endet nicht die Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die Arbeit geht weiter.