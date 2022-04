Das bewährtes Team ist wieder gewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause, aufgrund der Corona-Pandemie, konnte Gerlinde Schweigert, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Leutkirch e. V., die erste Aktivität des Vereins, die Jahreshauptversammlung, wieder durchführen. Im Vordergrund standen Wahlen, die eigentlich schon im Jahr 2021 stattfinden sollten. Alle Amtsträger standen zur Wiederwahl bereit und wurden einstimmig für weitere drei Jahren in ihrem Amt bestätigt. Gerlinde Schweigert bleibt Vorsitzende und Manfred Stör ist stellvertretender Vorsitzender. Angelika Grafe ist Kassiererin und Erika Sengele ist die Schriftführerin. Beisitzer sind Monika Stör, Helmut Bommer und Moritz Rude. Moritz Rude wurde in Abwesenheit für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Verein vom Vorstand geehrt.

Als Reverenten konnte Franz Renner, Eisenbach, Isny, gewonnen werden mit dem Thema Jakob Fischer: Die Geschichte eines Apfel, „der schöne aus dem Oberland“, über den Franz Renner ein kleines Buch geschrieben hat, welches im mani Verlag Kempten erhältlich ist. In seiner kurzweiligen und humorvollen Art erzählt Franz Renner die Geschichte, wie 1903 Jakob Fischer ein wildes Apfelbäumchen am Waldesrand fand, ihn in seinen Garten umpflanzte, und erst nach vielen Jahren brachte er Äpfel hervor. Keiner kannte diese Apfelsorte und somit war eine „neue“ Apfelsorte geboren, die nun „Jakob Fischer“ genannt wurde. Der Apfel ist leicht säuerlich, kann aber nicht lange gelagert werden, berichtete Franz Renner.

Zum Schluss fragte Vorsitzende Gerlinde Schweigert die anwesenden Mitglieder und Gäste, ob sie, auch wenn Maskenpflicht im Bus vorgeschrieben ist, bei einem eintägigen Ausflug dabei wären. Dies konnten alle sich vorstellen, sodass die Vorstandschaft einen Ausflug Ende Mai, Anfang Juni organisieren wird. Der genaue Termin wird zu gegebener Zeit rechtzeitig bekannt gegeben.