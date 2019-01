Das bedeutet die AWG-Insolvenz für Leutkircher Mitarbeiter

Die Textilhandelskette AWG mit Sitz in Köngen bei Esslingen teilte diesen Montag mit, dass sie insolvent ist (SZ berichtete). Von einem endgültigen Aus wären in der Leutkircher Filiale (Foto) neun Mitarbeiter betroffen, die aktuell dort beschäftigt sind.

Laut Veit Mathauer, Geschäftsführer der mit der Kommunikation beauftragten Stuttgarter PR-Agentur Sympra, gehört zu den aktuell neun Mitarbeitern der Leutkircher Filiale in den Bahnhofsarkaden auch ein Auszubildender. Insgesamt verteilen sich die Leutkircher Mitarbeiter nach Auskunft von Mathauer auf 6,1 Vollzeitstellen. AWG, das nach eigener Aussage zu den 50 größten Textilhändlern in Deutschland gehört, hat beim Amtsgericht Esslingen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Geschäftsführer Albrecht Maier will so das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren. "Ich will alles daran setzen, damit wir die Arbeitsplätze bei AWG erhalten können", sagte Geschäftsführer Albrecht Maier. Die Löhne und Gehälter der rund 2900 Mitarbeiter sind zunächst über das Insolvenzgeld bis Ende April gesichert. Der Geschäftsbetrieb gehe trotz des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter. Einem Aushang an der Filiale in Leutkirch nach, werden, Stand Mittwoch, auch weiterhin neue Mitarbeiter gesucht.