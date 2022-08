Das Altstadt-Sommerfestivals feiert krönenden Abschluss

Das letzte Wochenende des Altstadt-Sommerfestivals, kurz ALSO, steht an. Neben Radsport gibt es auch eine klassische Soiree, eine Party und ein Quitsche-Enten-Rennen. Das kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Das ALSO-Wochenende startet am Samstag, 13. August, ab 13 Uhr mit dem MTB Event mit dem VBAO Duathlon der TSG Radabteilung in der Innenstadt. Start ist an der Rathausbühne und Anmeldungen sind noch unter www.also-leutkirch.de oder unter www.tsg-radsport.de möglich. Das Kids-Race beginnt um 13 Uhr und Ausgabe der Startnummern ist ab 12.30 Uhr. Ab 14 Uhr beginnen die Nachwuchs MTB Rennen des OMV-Cups und um 16.30 Uhr startet der VBAO Bergsprint Duathlon. Im Anschluss findet die Siegerehrung auf der Rathausbühne statt. Um 19 Uhr findet das letzte Mal für dieses Jahr die Insel der Besinnung in der evangelischen Gedächtniskirche Leutkirch statt.

Am Abend findet der Höhepunkt für die Jugendlichen statt, und zwar das bekannte „Level Sixteen“-Allgäu-Festival hinter der Festhalle. Die Party mit angesagten DJs beginnt um 18 Uhr und damit geht es dann in den Endspurt. Die Besucher tanzen unter freiem Himmel und das für alle ab 16 Jahren. Tickets im Vorverkauf kosten acht Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Entspannt geht das ALSO-Festival am Sonntag, 14. August, ab 11 Uhr mit dem Quitsche-Enten-Rennen weiter. Die Entchen sausen zum Abschluss bei jedem Wetter die Eschach runter. Start ist bei der Straussbrücke und das Ziel ist die Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Anschließend gibt es im Feuerwehrpark eine Siegerehrung mit Hüpfburg und Bewirtung. Die Quitsche-Enten kann man bei der Volksbank kaufen. Außerdem findet um 17 Uhr die klassische Soiree im Teehausgarten des Kinderheims St. Anna statt. Diese findet nur bei trockener Witterung statt, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Das Altstadt-Sommerfestival lassen die Veranstalter dann am Sonntag um 19.30 Uhr mit dem bekannten Show-Ensemble aus dem AllgäuJoy of Voice ausklingen. Es bringt ein musikalisches Feuerwerk aus Gesang, Tanz und Darstellung auf die Bühne und mit mitreißenden Melodien, einer großen Portion Humor und Leidenschaft wird das Publikum des Altstadt-Sommerfestivals in die Welt der Rock-, Pop- und Musical-Highlights entführt. Dieses Spektakel findet auf dem Marktplatz statt. Bei nasser oder kühler Witterung in der Festhalle. Karten im Vorverkauf kosten 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Vorverkauf gibt es in der Touristinfo, Touristinfo Außenstelle im Center Parcs oder im ALSO-Büro in der Werkhausgasse 2. Mehr Infos oder aktuelle Informationen gibt es unter www.also-leutkirch.de.