Spätestens seit Montagnachmittag ist es nicht mehr zu übersehen: In rund einer Woche beginnt das Altstadt-Sommerfestival. Davon kündet der große Banner in der Altstadt, den das Festival-Team, unterstützt von der Drehleiter der Feuerwehr Leutkirch, am Montag aufgehängt hat. Vom 3. bis zum 14. August bietet das Fest dann wieder Brauchtum, Kultur, Sport, Spaß, Kunst, Kinderprogramm und mehr.