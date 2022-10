Das Ackercross-Rennen steigt zum zehnten Mal

Der Motorsportclub Leutkirch (MSC) veranstaltet nach zweijähriger Corona-Pause am kommenden Wochenende wieder sein Ackercross-Rennen. Der Wettkampf findet am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, auf dem Gelände bei Allmishofen statt. Daniel Schneider, der dieses Rennen ins Leben gerufen hat, ist zum zehnten Mal als Organisator dabei, heißt es in der Ankündigung des MSC. Die Teilnehmer kommen mittlerweile bis aus Österreich und der Schweiz nach Leutkirch. Es seien bereits sehr viele Anmeldung eingegangen, sodass es gut 200 Teilnehmer an beiden Tagen geben wird. Auch der MSC Leutkirch habe viele Starter dabei – auch in den Jugendklassen. Zudem sind bereits 15 Frauen angemeldet. Der MSC Leutkirch sorgt an beiden Tagen für die Verpflegung, der Eintritt für Besucher ist frei.