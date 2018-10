Das achte Leutkircher Ackercross steht vor der Tür

Der MSC Leutkirch veranstaltet am Samstag, 20., bis Sonntag, 21. Oktober, sein achtes Leutkircher Ackercross für Mofas, Mopeds, Oldtimer und für Motorräder bis und über 125 ccm. Wie der Motor-Sport-Club mitteilt, sind es zwei Renntage mit spannenden Läufen und jeweils einer Siegerehrung am Wochenende.

Auch in diesem Jahr wird es eine separate Mädchenklasse geben, da die Resonanz auch im letzten Jahr sehr gut war. Die einzelnen Klassen legen immer am Startband los und dann rasen 30 Fahrer auf die erste Spitzkehre zu. Nach dem Start läuft die angegebene Fahrzeit ab. Der- oder diejenige mit den meisten Runden in dieser Zeit ist der Gewinner seiner Klasse.

Das Programm: Am Samstag ist zehn bis elf Uhr freies Training, ab elf Uhr Mofa und Moped, Jugendklasse und ab zwölf Uhr die erste Mädels-Wertung. Anschließend folgen die zweiten Durchgänge ab 13 Uhr, für Mädels ab 14 Uhr sowie Jugend für 50 , 65 und 85 ccm. Die Siegerehrung ist ab 17 Uhr am Ziel. Am Sonntag nach dem freien Training starten ab 10.50 Uhr die Klassen, dabei gibt es Unterteilungen in Klasse MX1 und MX2, woraus die Besten anschließend die Finalläufe starten. Auch am Start sind die Senioren und die Oldtimer-Klasse bis und über 125 ccm. Die Siegerehrung wird ab etwa 17.30 Uhr stattfinden.

Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben.