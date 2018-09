Dartfreunde 2 und Dartfreunde 5 ohne Erfolg

Die Dartfreunde Leutkirch sind zum Saisonstart ohne Erfolg geblieben. Die zweite Mannschaft spielte Unentschieden. Dartfreunde 5 hatten dagegen keine Chance.

Zu Hause trafen die Dartfreunde 2 auf die Gäste von „Leider Geil“. In einem spannenden Match von beiden Seiten kristallisierte sich kein Favorit heraus. Immer wenn die Dartfreunde sich einen Vorsprung ergatterten zog der Gegner nach und glich aus. So war es nicht verwunderlich, dass diese Partie am Ende mit 9:9 Sätzen unentschieden endete. Lediglich bei den einzelnen Legs waren die Leutkircher mit 23:19 etwas besser.

Ebenfalls zu Hause trafen die Dartfreunde 5 auf die Darter vom DC Krone 2. Gegen gut aufspielende Gäste taten sich die Leutkircher hier sehr schwer. Für zwei Spielerinnen war es das erste Ligaspiel überhaupt. Obwohl der Kampfgeist zu spüren war, reichte es am Ende nicht aus. Der Gegner war immer einen Tick besser. So verloren die Leutkircher am Ende mit 3:13