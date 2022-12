Danke für die Spenden beim Schnurranten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Musikkapelle Gebrazhofen zog am Mittwoch, 28. Dezember, in Gebrazhofen und Umgebung von Haus zu Haus, um den Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Wir Musikanten bedanken uns ganz herzlich für die gute Verpflegung untertags sowie für all die großzügigen Spenden, die zur Anschaffung neuer Instrumente für die Jugendausbildung und neuer Trachten benötigt werden. Herzlichen Dank!

Möchten auch Sie uns noch finanziell unterstützen oder haben Interesse an einer aktiven oder passiven Mitgliedschaft, sprechen Sie bitte unseren Vorstand Philipp Schupp an (vorstand@mk-gebrazhofen.de).

Auf diesem Weg wünscht die Kapelle allen ein glückliches, gesundes Jahr 2023.