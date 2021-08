Dank an ALSO-Macher für erfolgreichen Kindertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des 18. Leutkircher Altstadt Sommerfestivals fand auch wieder der beliebte ALSO-Kindertag statt.

Bei Jung und Alt fand dieser besondere Familientag wieder eine hervorragende Resonanz und viele begeisterte Kinderaugen strahlten mit der Sonne um die Wette. In der ganzen Altstadt gab es zahlreiche Attraktionen und zum Abschluss gab es eine große Verlosung auf der zentralen Bühne auf dem Gänsbühl. Gemeinsam mit Orry & Friends von Center Parcs verlosten ALSO-Vorstand Tezer Leblebici, Familienbeauftragte Carmen Scheich und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle zahlreiche wertvolle Preise, die von Center Parcs, Sunlight / Carado, BikeOnic und der Spielecke gestiftet wurden.

Zum Dank und als kleinen Ausgleich, dass Tezer Leblebici nie selbst mit seinen Kindern am Kindertag teilnehmen kann, überreichte OB Henle ihm ein kleines Dankschön-Körbchen mit verschiedenen Leutkirch-Produkten. Für seine Kinder gab es ebenfalls ein Geschenk – als symbolischen Ausgleich, weil der Papa während des ALSO und vor allem am Kindertag wenig Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Familienbeauftragte Carmen Scheich erhielt vom Altstadtsommerfestival einen Blumenstrauß – als Dankeschön für die Organisation des Kindertags.