Daniele Gabriele wechselt schon wieder den Verein

Daniele Gabriele muss sich schon nach wenigen Monaten wieder mit einer neuen Mannschaft vertraut machen. Der Leutkircher Fußballprofi wechselt nach einer halben Saison beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 zum Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger. Dort hat Gabriele laut Mitteilung einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben.

Im Sommer 2020 wechselte der Stürmer zum Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München, wo er allerdings nicht glücklich wurde – in der Winterpause zog der Leutkircher zum SSV Ulm 1846 weiter. Beim SSV, der die Regionalligasaison auf Rang vier abgeschlossen hat, schoss Gabriele in 22 Spielen vier Tore. „Ich hatte zuletzt zwei Vereinswechsel in einem Jahr. Das war nicht so glücklich“, wird Gabriele in der Pressemitteilung des TSV Steinbach Haiger zitiert. „Ich will an die Leistungen aus meiner Zeit in Jena anknüpfen und mit dem TSV so erfolgreich wie möglich sein.“ Der TSV wurde in der vergangenen Saison Fünfter in der Regionalliga Südwest und gehört in der neuen Spielzeit zu einem der Favoriten um den Aufstieg. „Daniele Gabriele wird unser Spiel nach vorne ganz sicher beleben“, sagt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

In der Regionalliga-Saison 2014/15 erzielte Gabriele für den SC Freiburg II 21 Treffer. Als Torschützenkönig wechselte der Deutsch-Italiener zum VfB Stuttgart II in die 3. Liga und zwei Jahre später zum FC Wacker Innsbruck. Mit den Tirolern stieg Gabriele in die erste Liga auf und dann wieder ab. 2019 wechselte Gabriele zum FC Carl-Zeiss Jena, für den er zehn Tore schoss, den Abstieg aus der 3. Liga aber nicht verhindern konnte. Bei Türkgücü München (Gabriele: „Eine Katastrophe“) kam der Stürmer überhaupt nicht klar, in Haiger soll es für den 26-Jährigen wieder deutlich besser laufen.