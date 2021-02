Dafür erhält die Johanniter-Unfall-Hilfe erneut Spenden-Gütesiegel

Die Johanniter-Unfall-Hilfe erhält erneut das deutsche Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Teilt die Hilfsorganisation in einem Pressebericht mit. Damit sei den Johannitern von neuem der gewissenhafte und verantwortungsvolle Umgang mit den ihnen anvertrauten Geldern bescheinigt worden. Die Hilfsorganisation unterziehe sich seit 2004 erfolgreich dieser Prüfung.

Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee, hebt hervor: „Das vielseitige Engagement unserer zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer im Verband basiert auf der Unterstützung von Spendern. Transparenz und ein gewissenhafter Umgang mit den uns anvertrauten Spenden haben für uns oberste Priorität.“

Derzeit engagierten sich im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee der Johanniter-Unfall-Hilfe rund 500 Ehrenamtliche in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel im Katastrophenschutz, in der Hospizarbeit oder in der Psychosozialen Notfallversorgung.

Lebensmittel an Bedürftige verteilt

Mit Spendengeldern sei beispielsweise 2020 im Leutkircher Sonnentreff der Johanniter eine Foodsharing-Station eingerichtet worden, in der mehrmals wöchentlich gespendete Lebensmittel an Bedürftige und überzeugte Lebensmittelretter verteilt werden. „Bei Wind und Wetter retten unsere Ehrenamtlichen mit dem Lastenrad Überschussware bei Bäckereien, Supermärkten und Erzeugern. Damit setzen wir in Leutkirch ein wichtiges Zeichen beim Thema Nachhaltigkeit“, erzählt Katja Baumgardt, die Ehrenamtskoordinatorin des Sonnentreffs. Der Sonnentreff der Johanniter sei aber vor allem ein Ort des Miteinanders – auch und gerade in Zeiten der Pandemie. „In Form von Lebensmittelpaketen konnten wir bereits zahlreichen bedürftigen Menschen in Leutkirch, darunter viele Alleinerziehende, Corona-Soforthilfen anbieten“, berichtet sie weiter.

Sommertreff ausgezeichnet

Der Sonnentreff wurde 2020 für den Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert und erhält 2021 den Ernst-Engelbrecht-Greve Preis für die Förderung des Bewusstseins für das Thema Nachhaltigkeit und das Engagement für einen solidarischen Zusammenhalt im ländlichen Raum.

Das DZI vergibt sein Spenden-Siegel jeweils für ein Jahr an Spendenorganisationen, die Finanzen und Werbung freiwillig überprüfen lassen und dabei bestimmte Kriterien erfüllen. Geprüft würden unter anderem Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögenslage der betreffenden Organisation.