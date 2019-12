Da swingt der Fuchs

Django lebt. Mit neuen Stücken. Manfred „Mampe“ Fuchs liebt den Sinti-Swing, dessen berühmtester Protagonist Django Reinhardt mit seinem Hot Club gewesen ist. Er bringt mit seinem famosen Trio eigene Stücke in diesem mitreißenden Stil. Etwa „Foxology“, frei nach „Djangology“ des großen Meisters. Das Publikum im Leutkircher Bocksaal staunt, der Applaus ist groß.

Der in Leutkirch aufgewachsene Manfred Fuchs, Leiter der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu in Bad Waldsee, hat zwei erfahrene Mitmusiker in seinem Trio. Tiny Schmauch aus Kaufbeuren wirkt als Kontrabassist in mehreren Ensembles mit, begleitet souverän, übernimmt auch immer wieder den Melodiepart, äußerst kunstvoll. Bis in höchste, eigentlich kaum mehr spielbare Lagen. Dazu kommt ein „Krimineller“, wie Fuchs ihn launig vorstellt. Markus Kimmich, Isny, tritt nämlich auch mit den „Gangsters Of Love“ auf. Der Diplom-Musiklehrer schrammelt die Akkorde swingend, stimmig. Er darf einige Male als Solist glänzen. „Aber nur solange, wie er nicht besser spielt als ich“ scherzt Fuchs.

Na, und dieser Fuchs ist wirklich gut. Er hat ja lange, lange Erfahrung. Ist mit Andreas Öberg und anderen Heroes auf Tour gewesen, hat mehrere eigene CDs aufgenommen, Gitarrenschulen für Sintijazz herausgegeben. Mit Fans bis nach Argentinien. Beim ersten Stück spielt er das recht zahlreiche Publikum schwindelig, um dann mit „Seductive“ – Verführung – wieder etwas runterzufahren. Zärtlich, zugewandt erklingt das seiner Frau gewidmete „Cornu“, mit schöner Melodie.

Seinen in Noten gefassten Spaziergang um den Pecsi-See in Ungarn hat Fuchs umgetauft, in „Lakeside-Promenade“. „Ich bin mit der politischen Entwicklung des Landes, aus dem meine Eltern kommen, nicht einverstanden“, stellt er fest. Diese Promenade bringt klare Melodik, friedlich, freundlich, die Fuchs dann etwas aufreißt. Ebenfalls nach Ungarn führt „Banosi“, dort leben wieder einige Familienmitglieder. Das ist übrigens eines seiner populärsten Stücke.

Nach Norwegen geht’s, „Einsamer Wolf“, ein bluesartiges Stück. Schön melancholisch, später tänzerisch ist „Sad Clown“ – Fuchs hat dies Markus Kimmich gewidmet, der auch als Spaßtröster aktiv ist. Und, und, und, eine Hommage nach der anderen. Für Karl-Heinz aus Herbrazhofen, für den Freund Franz Hoben (Kulturbüro Friedrichshafen, der früher im bischöflichen „Leutkircher Knabenseminar“ zur Schule gegangen ist). Swingend, fröhlich, ein Geburtstagsständchen.

Und es gibt einen Song ohne Worte für einen besonderen Leutkircher Ort: „Siebenbrünnen“. Da, im Stadtwald oberhalb Niederhofens, hat Manfred Fuchs diverse Vormittage verbracht, statt in die Schule zu gehen. Ein munter sprudelnder, magischer Rückzugsort, dazu flirrende Gitarrensoli. Superentspannt „Lazy afternoon“, „Silent December“ als letzte Zugabe bei dieser Larifari-Veranstaltung. Warmer Klang, jetzt kann Weihnachten kommen.