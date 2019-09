Dämpfer für TSG-Handballer

Die Leutkircher Handballer haben in der Bezirksklasse beim HCL Vogt den ersten Punkt in dieser Saison abgegeben.

In der Vergangenheit zeigte sich schon oft, dass sich die Leutkircher besonders in der Vogter Sporthalle schwer tun. Und genau so hart und umkämpft startete das Spiel. Innerhalb der ersten sechs Minuten fielen schon zwölf Tore und es gab schon zwei Zwei-Minuten-Strafen. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und lebten von ihrem schnellem Spiel nach vorne. Nach 14 Minuten schlichen sich vermehrt leichte Fehler in den Leutkircher Angriff und die Abwehr ein und Vogt konnte sich mit 17:11 absetzen.

Nach einer Auszeit, bei der der Angriff auf zwei Kreisläufer und die Abwehr in eine vorgezogene Variante umgestellt wurde, konnte die TSG Leutkirch auch dank Matthias Göser und Valentin Menge zum 18:18 ausgleichen. Der Rest der ersten Halbzeit war wieder ausgeglichen. Deshalb ging es mit einem gerechten 20:20 in die Umkleide.

In der Pause wurde vor allem das bis dahin schlechte Abwehrverhalten thematisiert. Die Leutkircher wollten deshalb eine Reaktion zeigen, was auch gelang. Die ersten Minuten gehörten der TSG, die bald mit drei Toren führten. Dieser Vorsprung sollte allerdings nicht lange halten, durch eine Umstellung in der Vogter Abwehr konnten diese nicht mal zehn Minuten später wieder zum 28:28 ausgleichen. Die Antwort von Leutkirchs Georg Sperle: vier Tore am Stück.

Durch technische Fehler in Abwehr und Angriff konnte der sicher geglaubte 34:31-Vorsprung nicht über die letzten sieben Minuten gebracht werden. Die Vogter gingen sogar wieder mit 35:34 (58.) in Führung. Leutkirch blieb aber dran und konnte wieder ausgleichen, das letzte Mal durch einen Siebenmeter von Johannes Bauhofer in der letzten Spielminute zum 36:36. Glücklicherweise trat in den letzten Sekunden ein Vogter Angreifer beim Torwurf noch in den Kreis, weshalb der vermeintliche Siegtreffer nicht gegeben wurde.

Am kommenden Wochenende haben die Leutkircher spielfrei.