Cybermobbing – Prävention an der Geschwister-Scholl-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast alle Jugendlichen haben Erfahrungen mit Mobbing im Internet. Was kann man dagegen tun, wie kann man sich dagegen wehren, wie kann Cybermobbing verhindert werden?

Diesen und noch weiteren Fragen zum Thema digitale Medien ging die Theatergruppe „Mensch: Theater!“ bei einem Auftritt an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch nach. Dabei suchte das Ensemble auf der Bühne gemeinsam mit den Schülern der 12. Klasse des sozialwissenschaftlichen und des technischen Gymnasiums nach Ideen und Lösungen zum Thema Cybermobbing.

Organisiert wurde die Aufführung von der Schulsozialarbeit der Geschwister-Scholl-Schule, Leutkirch. Die finanzielle Förderung übernahm der Aktionsfonds „Demokratie Leben“ des Landkreises Ravensburg.

Das Präventionstheater ging bei seinem Auftritt an der GSS Leutkirch ein Thema an, das besonders in der Corona-Pandemie zugenommen hat, das Cybermobbing. Es präsentierte jedoch keine maßgeschneiderten Lösungen, sondern spielte Konflikte und Szenen aus dem realen Leben vor, in die sich die Schüler und Schülerinnen hineinversetzen konnten. Zusammen wurden dann Ideen und Lösungsstrategien durchgespielt und versucht, die Konflikte zu lösen.

Im Anschluss wurde das Thema des Cybermobbings noch einmal in kleineren Gruppen aufgearbeitet. Anhand eigener Mobbingerlebnisse spielten die Schüler ihre individuellen Erfahrungen mit dem Thema in kurzen Sequenzen vor und führten sich so nochmals die möglichen Folgen des Cybermobbings vor allem für die betroffenen Opfer vor Augen.

Bei den Schülern kam das Theaterprojekt sehr gut an. Nach der langen Zeit, in der Schulprojekte aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen seien, sei es schon ungewohnt, dass man überhaupt wieder etwas anderes machen könne, als nur im Klassenzimmer zu sitzen, so Lisa Häufele aus der 12a des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums. Sie freue sich aber sehr darüber, dass Schulprojekte wieder stattfinden könnten. In ihrer Altersgruppe sei zwar das Bewusstsein für Cybermobbing und für den sicheren Umgang mit sozialen Medien bereits geschärft. Sie finde es aber trotzdem gut, mit dem Theaterworkshop auf die Problematik aufmerksam zu machen und Cybermobbing in der Schule zu thematisieren.