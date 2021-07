Cut - Film ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Namen Manfred Stör verbindet man zwar die Leutkircher Firma Elektro Stör, aber natürlich auch gleichzeitig das elektrotechnische Museum, das sich in den historischen Räumlichkeiten einer ehemaligen Kupferschmiede hier in Leutkirch befindet. Dies präsentiert seit seiner Eröffnung 1998 auf über 400 m2 elektrische Geräte ab dem Jahre 1900.

Von der Entwicklung des elektrischen Stromes, welches durch eine Vielzahl an originalen, noch funktionsfähigen Geräten aufgezeigt wird, gibt es zusätzlich Waschmaschinen, die ersten Glühlampen, Backröhren, Bügeleisen, Staubsauger, Musikabspielgeräte, Geldspielautomaten und noch vieles mehr dort zu entdecken. Durch Manfred Stör, der schon als Lehrling zum Elektriker alles sammelte, was alt und elektrisch war, kamen im Laufe der Zeit rund 3.000 Geräte zusammen, von denen die meisten noch funktionstüchtig sind. Worauf er auch sehr viel Wert legt. Sowie auf Nachhaltigkeit, deshalb werden die meisten Geräte auch wieder repariert, um erstens die technischen Eigenschaften der Geräte eindrucksvoll zu zeigen und um in unserer heutigen Gesellschaft gegen die Wegwerfmentalität ein Zeichen zu setzten.

Um dieses eindrucksvolle Museum hier in Leutkirch noch mehr in den Fokus zu rücken, entsteht derzeit ein kurzer Imagefilm, um interessierte Besucher und Besucherinnen noch einen umfangreicheren Einblick in diese historischen Räumlichkeiten zu gewähren und auch was bei einem dortigen Besuch zu erwarten ist. Da Manfred Stör schon seit Jahren das Jugendhaus Leutkirch tatkräftig unterstützt und damit auch die Leutkircher Jugend, war das Jugendhaus-Team auch gleich bereit, ihn bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Und genau da kamen die bekannten Leutkircher Jungs Benjamin Stoppel und Darius Pfeffer ins Spiel.

Die beiden Profis auf dem Gebiet Film und Fotografie nehmen sich nun diesem Thema an und gestalten durch Videoaufnehmen, die bei mehreren Besuchen im Museum entstanden sind, einen hochwertigen Imagefilm, dieser auf unterschiedlichen medialen Kanälen erscheinen wird. Wir können nur gespannt sein, was Benjamin Stoppel und Darius Pfeffer, die bei Werwolf Media tätig sind, aber auch ehrenamtlich sehr viele soziale Projekte in der Region unterstützen, daraus gestalten.

Um diesen Kurzfilm so umfangreich wie möglich zu erstellen, werden zusätzlich zu Manfred Stör, Valentin und Constantin Künst und Florentine Künst zu sehen sein.