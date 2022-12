Coverband spielt im Urlauer Hirschstadl

Live-Musik mit der Band „Hin & wieder“ gibt es im Hirschstadl in Urlau. Die Coverband spielt traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, im Stadel des Historischen Dorfgasthofes Hirsch in Urlau.

In der klassischen Besetzung Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang bieten die fünf Leutkircher Musiker um Raimund Haser eine Mischung guter Songs von den 1970er-Jahren bis heute. Sie spielen Classics aus Rock und Pop, englische Songs, deutsche Titel, Austria, stimmungsvolle ruhige Töne oder Kultlieder. Mal am Original angelehnt, mal gegen den Strich gebürstet. Die Liveband „Hin & wieder“ steht für handgemachte Musik und Lust am Spielen, heißt es in der Pressemitteilung.

Angesagt sind zuhören und mitwippen, mitsingen und schwofen, abtanzen oder träumen,fFeiern und Spaß haben, wird Bandmitglied Matthias Hufschmid zitiert. Die Band spielt ab 21 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr.