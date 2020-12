Corona zum Trotz gibt es in Leutkirchs Innenstadt weiterhin Neueröffnungen

Positiv oder negativ? Diese bange Frage stellen sich derzeit immer mehr Menschen. Fast 30,5 Millionen PCR-Tests wurden deutschlandweit seit Beginn der Corona-Pandemie vorgenommen. Das schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem Covid-19-Situationsbericht vom 9. Dezember. Auch die Corona-Schwerpunktpraxen in der Region haben derzeit eine verstärkte Nachfrage nach Covid-19-Tests zu bewältigen. Eine davon ist die Gemeinschaftspraxis Lipke + Diemer in Bad Buchau.