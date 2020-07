Corona: Urlauber sollen bei Rückkehr aufpassen

In einer Mitteilung der Stadtverwaltung Isny appelliert Bürgermeister Rainer Magenreuter an die Urlaubsreisenden an alle Bürger, bei Reisen im In- und ins Ausland die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Urlaubsheimkehrer aus Risikogebieten seien verpflichtet, sich bei ihrer Rückkehr beim zuständigen Gesundheitsamt in Ravensburg per E-Mail (ge@rv.de) zu melden und sich in die vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne zu begeben.

„Leider ist nun von zahlreichen Neuinfektionen zu hören und zu lesen, auch in unmittelbarer Umgebung unserer Stadt. Ein wesentlicher Teil der Neuinfektionen ist auf Urlaube oder Besuche im Ausland oder auch in Urlaubsgebieten in Deutschland zurückzuführen. Deshalb mein dringender Appell an Sie: Wenn Sie im Urlaub waren oder sich im Ausland aufgehalten haben, beobachten Sie sich und Ihre Familie intensiv auf gesundheitliche Veränderungen. Sollten Sie Anzeichen feststellen, die durch Corona bedingt sein könnten, wie zum Beispiel Husten, Fieber oder Geschmacksverlust, begeben Sie sich sofort in Selbstquarantäne und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Hausarzt auf, um sich testen zu lassen“, sagt Bürgermeister Magenreuter.