Corona-Impfangebot jetzt ab 75 Jahren

Leutkircher Senioren ab dem 75. Lebensjahr haben am Donnerstag, 22. April, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Eine Terminvereinbarung mit der Stadt Leutkirch ist zwingend erforderlich, teilt diem Verwaltung aktuell mit.

Das Impfangebot ab 75 Jahren wird am Donnerstag in der Seelhaushalle (Seelhausweg 4, Leutkirch im Allgäu) durchgeführt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Seniorinnen und Senioren der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu. Eventuelle Härtefall-Einschränkungen sind bei der Anmeldung anzumelden. Dieser Personenkreis wird bevorzugt bei der Terminvergabe berücksichtigt.