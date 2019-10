Computeria präsentiert am 30. Oktober in Leutkirch das iPhone 11

Alle Senioren, die sich für das iPhone 11 interessieren oder darüber erkundigen möchten, sind am Mittwoch, 30. Oktober, um 15 Uhr zu einem Vortrag anlässlich der Computeria im Jugendhaus Leutkirch eingeladen. An dem Generationsprojekt „Computeria“ sind ehrenamtliche Senioren und Jugendliche aus dem Jugendhaus Leutkirch beteiligt, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Computeria findet jeden Mittwoch, ausgenommen während der Schulferien, von 15 bis 16.30 Uhr statt. Hier können Fragen rund um technische Geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets geklärt und Problemen auf den Grund gegangen werden. Für diese Beratung wird ein kleiner Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben.

Je nach Interessen und Wünschen der Besucher bemüht sich das Jugendhaus laut Pressemittteilung um einen öffentlichen Vortrag zu gewünschten Themen. Da schon öfters das neue iPhone 11 im Gespräch war, bieten diesen Vortrag Udo und Frank im Zusammenhang ihres Sozialpraktikums am Hans-Multscher-Gymnasium an. Das Gerät und seine Funktionen sollen am 30. Oktober im Vordergrund stehen. Außerdem werden an diesem Tag einige nützliche Grundkenntnisse in Bezug auf die Bedienung der Geräte vermittelt. Der Besuch des Vortrags ist kostenfrei.