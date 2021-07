Comeback von „Talk im Bock“ mit „Leutkircher Köpfen“

Die „Leutkircher Köpfe“ Teresa Dieckmann (Weltreisende), Agnes Keil (Künstlerin) und Josef Rauch (Theologe und Entwicklungshelfer) erwartet Moderator Karl-Anton Maucher am Montag, 9. August, zum Talk im Bock auf der Gänsbühl-Bühne des Altstadtsommerfestivals, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Es ist der erste Talk im Bock nach langer Zwangspause. Bei Regen in der Festhalle.

Die 20-monatige Corona-Zwangspause des Talks im Bock geht zu Ende. Traditionell an der frischen Luft und mit „Leutkircher Köpfen“.

An diesem Abend wird die in Leutkirch aufgewachsene Weltreisende Teresa Dieckmann aus dem fernen Ägypten zugeschaltet. Sie wird erst im späteren Herbst nach Deutschland zurückkommen, um ihr Medizinexamen abzulegen. Hinter ihr liegen viele Monate des Reisens. Im selbstgebauten Allrad-Camper fuhr die Medizinstudentin durch die Welt. Über ihre Reisen, wie diese sie verändert haben, über das Filmen, Bloggen und ein erfülltes, minimalistisches Leben zuhause im Bus – darüber spricht Karl-Anton Maucher mit Teresa Dieckmann.

Agnes Keil ist Malerin, Zeichnerin, Tänzerin, vor allem aber Bildhauerin – und sie lebt im selbstgewählten und eigenhändig gestalteten Paradies. Gemeinsam mit ihrem Mann und Künstlerkollegen Peter Heel hat Agnes Keil 2012 die verlassene Schule in Engerazhofen gekauft. Aus dem Atelierhaus in Engerazhofen ist ein beliebter Treffpunkt der Kunstfreunde geworden. Über Kunst und Freiheit und die Freiheit der Kunst, über ihre künstlerische Laufbahn, über ihre Wanderjahre und das Ankommen in Leutkirch, über das Leben mit den Menschen in Engerazhofen, die Kunst in Zeiten der Pandemie und die Tücken des Kunstmarkts spricht Karl-Anton Maucher mit Agnes Keil.

Josef Rauch ist ein Intellektueller, dem der Elfenbeinturm zu eng ist – und ein Christ, der seinen Glauben leben möchte. Zweimal stellten sich Josef Rauch seine Frau Adelheid und die Kinder in den Dienst der Entwicklungshilfe: 1977 bis 1981 in Guatemala, 1991 bis 1994 in Bolivien. Zwischen den Auslandsaufenthalten arbeitete Rauch als Seelsorger und in der katholischen Verbandsarbeit. Längst im Ruhestand, betreut Josef Rauch bis heute mehrere Entwicklungshilfeprojekte in Bolivien und Uganda. Über Glauben und Leben, über Unterdrückung und Entwicklung, über das (Nicht-) Irrewerden an einer Kirche in Bedrängnis, den Mut zur Haltung und das Vertrauen in die Menschen spricht Karl-Anton Maucher mit Josef Rauch.

Die Besucherzahl auf dem Gänsbühl ist begrenzt. Für den Zutritt gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Die Kontrolle erfolgt über die Luca-App. Auch für die Festhalle gelten alle Vorschriften der derzeitigen Corona-Verordnung (begrenzte Besucherzahl).