Colum Sands bringt Irish Music in den Bocksaal

Der Verein Larifari präsentiert am Sonntag, 13. November, Irish Music mit dem Musiker Colum Sands im Bocksaal Leutkirch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Jedes mal, wenn der Sänger und Songwriter Colum Sands zu einer seiner häufigen Tourneen rund um die Welt aufbricht, dann reisen – in einer Person vereint – drei der in Irland traditionell besonders hoch angesehenen Bürger mit: der Musiker, der Dichter und der Geschichtenerzähler. Als Mitglied der bekannten Sands Family aus der Grafschaft Down in Nordirland wuchs er in einem Zuhause auf, in dem Musik, Geschichten und Lieder Teil des alltäglichen Lebens waren, keine Verkaufsware, und so ist das auch heute noch. Colums Auftritte und natürlich seine Lieder sind voller faszinierender und amüsanter Anekdoten aus dem Alltag von Menschen wie du und ich, Menschen, die wir alle kennen, die uns aber nie so aufgefallen sind, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Karten zu 12 Euro gibt es im Vorverkauf in der Stadtbuchhandlung Leutkirch, Telefon 07561/906034, in der Touristinfo Leutkirch, Telefon 07561/87154, E-Mail touristinfo@leutkirch.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Tischplatz- und Kartenreservierung Online über E-Mail Larifari-ev@web.de.