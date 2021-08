Clubmeisterschaft beim SV Herlazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Teilnehmerfeld von 26 Herren und fünf Damen war der Zuspruch ähnlich groß wie in den vergangenen Jahren. Bei den Damen gewann Denise Weber souverän den Titel, und bei den Herren konnte Thomas Weber den Titel nach zwei Jahren von Daniel Spohr wieder zurückholen. Die B-Runde der Herren gewann zum ersten Mal Rainer Norrenberg. Ein Highlight war sicherlich die Teilnahme von Urgestein Franz Schaden. Mit seinen 82 Jahren unterlag er in der A- und dann in der B-Runde seinen zum Teil weit mehr als 50 Jahre jüngeren Gegnern nur knapp.

Die Damen spielten bei fünf Teilnehmerinnen im Modus Jede gegen Jede. Mit vier Siegen konnte sich hier Denise Weber klar durchsetzen und den Titel der „Clubberin“ sichern. Die weiteren Plätze belegten Tina Groseker, Ruth Groseker, Anna Stolte und Mona Sauter.

In der B-Runde der Herren, in der die Verlierer der ersten Runde einen Sieger ausspielten, setzte sich Rainer Norrenberg vor Andreas Brodbeck durch. In den Halbfinals unterlagen Bastian Sauter und Fabian Bodenmüller.

In der A-Runde der Herren gab es bis zum Viertelfinale keine Überraschungen. Hier gewannen Daniel Spohr gegen Reini Groseker und Thomas Weber gegen Juri Sperle. Knapp war es im Spiel zwischen Tobijas Senser und Arjuna Gesenhaus, in dem sich Senser knapp in zwei Sätzen durchsetzte. Das spannendste Spiel war aber zwischen Jörg Müller und Noah Binder. Binder gewann den ersten, Müller den zweiten Satz. Im Match-Tiebreak führte Binder bereits mit 8:4 und musste sich trotzdem mit 9:11 geschlagen geben.

Die beiden Halbfinale wurden vom an Nr. 1 gesetzten Daniel Spohr und an Nr. 2 gesetzten Thomas Weber klar gegen Jörg Müller und Tobijas Senser gewonnen. Somit zogen Spohr und Weber zum vierten Mal hintereinander ins Endspiel ein.

Im Finale waren die Ballwechsel von Beginn an auf dem nassen Platz sehr lange. Keiner der beiden Spieler konnte sich entscheidend absetzen. Die Führung wechselte ständig und so kam es nach anderthalb Stunden Spielzeit im ersten Satz zum T-Break, den Thomas Weber mit 8:6 für sich entschied. Im zweiten Satz führte Daniel Spohr durch ein Break mit 3:1 bevor das Spiel wegen Regens abgebrochen werden musste.

Am nächsten Tag übernahm aber gleich Thomas Weber durch sein druckvolleres Spiel das Kommando und gab nur noch ein Spiel ab und gewann auch den zweiten Satz mit 6:4. Nach zwei verlorenen Titeln in den vergangenen Jahren konnte sich somit Thomas Weber den Titel als „Clubberer“ zurückerobern.