Clip-Contest in Leutkirch geht in die dritte Runde

Im Jahr 2018 fand zum letzten Mal der Clip-Contest in Leutkirch statt, bei dem alle Hobbyfilmer und Hobbyfilmerinnen aufgerufen waren, einen 100-Sekunden-Clip zu gestalten. Nach der zweijährigen Pause ist die Lust auf einen dritten Clip-Contest beim Organisationsteam riesig. Für die Neuauflage konnte das junge Team der Mediaagentur „WerwolfMedia“ gewonnen werden. Agenturgründer Sascha Dargel war der Sieger des ersten Clip-Contests und hat sein Preisgeld in die Gründung des Unternehmens investiert.

Das Organisationsteam hat bereits ganze Arbeit geleistet: Das gesamte Preisgeld in Höhe von rund 3000 Euro wurde bereits von örtlichen Unternehmen eingeworben. Die Rahmenfinanzierung übernimmt die elobau Stiftung im Rahmen ihres Förderprogramms Days4Future.

Nun sind wieder alle Filmer und Filmerinnen aufgerufen, sich der neuen Fragestellung mit bewegten Bildern zu nähern und sich mit dem Thema „Zuversicht – Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt!“ auseinanderzusetzen. „Bei dieser Aufgabe ist natürlich wieder sehr viel Raum für Kreativität und Interpretation gefragt“, sagt Peter Aulmann von der elobau Stiftung. „Pandemie, Klimakrise, Artensterben, gesellschaftliche Spaltung, Armut und Hunger. Unsere Zeit ist geprägt von Herausforderungen, wie Sie die Menschheit vorher noch nie hatte. Grund genug jetzt zu verzweifeln und es einfach laufen lassen? Ohne Visionskraft würden wir das vielleicht tun. Aber wir sind in der Lage, Lösungen zu finden und ein anderes morgen zu denken“, so Aulmann weiter. „In welcher Welt möchtest du leben und wie kannst du diese Welt in Bezug auf unsere Gesellschaft, unsere Umwelt und den technischen Fortschritt positiv verändern“, ergänzt Jugendhausleiter Dietmar Müller zum diesjährigen Clip-Contest. Was soll bleiben? Was soll sich verändern? Wie soll die Welt aussehen? Diese Aussagen, Vorstellungen und Anhaltspunkte geballt in einen Clip, der maximal 100 Sekunden dauern darf, wird zum Fokus für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Doch ihnen ist es frei überlassen, wie dies gestalterisch umsetzen wird – ob mit Handy, Filmkamera, Drohne oder aber illustrativ in Form von Animation/Comic.