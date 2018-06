Clip Contest 2018 geht in die zweite Runde

Bei der ersten Ausgabe des von der elobau Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Leutkirch organisierten Clip Contest hatten sich im vergangenen Jahr insgesamt 46 Filmer und Filmteams mit der Frage beschäftigt was typisch deutsch ist, was sie unter Heimat verstehen und wie sie die Stadt Leutkirch sehen.

„Das Projekt kam bei den Jugendlichen und bei den Besuchern der Clip Award Night im November so gut an, dass recht schnell klar war: Wir setzen das Projekt in diesem Jahr fort“ so der Leiter des Jugendhauses Dietmar Müller in einer Pressemitteilung. Mit dabei vom Aktivenrat sind auch Emanuel Ricioppo und Jasmin Prison, die als Moderation der Clip-Award-Night am 16. November auftreten wird.

In diesem Jahr sind wieder alle Hobbyfilmer aufgerufen, sich einer neuen Fragestellung mit bewegten Bildern zu nähern. „Typisch Mensch – Typisch Leben – Typisch Missverständnis“ lautet die Aufgabe, die wieder viel Raum für Kreativität und Interpretation lässt. Gesellschaftliche Aspekte wie Zusammenleben, Diversität und Gemeinsamkeiten können nach Angaben der Veranstalter ebenso die Grundlage der wieder auf 100 Sekunden begrenzten Kurz-Clips darstellen wie ökologische Aspekte. „Um Überlegungen der Filmer auf Umweltthemen zu lenken, haben wir eigens einen Kategoriepreis „Umwelt und Nachhaltigkeit“ ausgelobt“ erklärt Peter Aulmann, Vorstand der elobau Stiftung.

Insgesamt steht wieder ein Preisgeld von 5000 Euro bereit. 1000 Euro erhält der Gesamtsieger, jeweils 500 Euro der Sieger in den Kategorien „Beste technische Umsetzung“ und „interessantester Beitrag im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit“. Bis zu 40 Filme werden mit einem „Teilnahmepreis“ in Höhe von 50 Euro gewürdigt. Erstmals werden in diesem Jahr zudem die Besucher der Clip Award Night aktiv beteiligt: Es gibt einen „Publikumspreis“, der am Abend selbst von den Zuschauern mit deren Smartphones gewählt wird, heißt es weiter in dme Pressebericht

Einsendeschluss für die Beiträge ist der 20. Oktober. Die Clip Award Night in der Leutkicher Festhalle findet am Freitag, 16. November, statt.