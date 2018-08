Claudia Schneider ist SVH-Clubmeisterin

Nach zwei Jahren Pause hat in diesem Jahr auch wieder die Tennis-Clubmeisterschaften der Frauen beim SV Herlazhofen stattgefunden. Im Finale setzte sich Claudia Schneider gegen Tina Groseker mit 6:3 und 6:4 durch.

Die acht Teilnehmerinnen wurden in zwei Vierergruppen eingeteilt. In Gruppe A spielten Claudia Schneider, Jana Schwarz, Mona Sauter und Ruth Groseker. In Gruppe B trafen Tina Groseker, Ina Dobelmann, Karin Hepp und Francisca Merz aufeinander. Bereits die Gruppenspiele waren sehr eng und wurden teilweise erst im Match-Tiebreak entschieden. Schlussendlich konnten sich in Gruppe A Claudia Schneider und Mona Sauter und in Gruppe B Tina Groseker und Ina Dobelmann für das Halbfinale qualifizieren.

Rückstand im Halbfinale

Vor einer stattlichen Kulisse traten dann im ersten Halbfinale Tina Groseker und Mona Sauter gegeneinander an. Zwar konnte Mona Sauter durch ihren Kampfgeist sehr gut mithalten, aber die erfahrenere Tina Groseker setzte sich deutlich durch und zog ins Finale ein. Das zweite Halbfinale zwischen Claudia Schneider und Ina Dobelmann war sehr spannend. Beide spielten auf Augenhöhe und schenkten sich im ersten Satz nichts. Claudia Schneider konnte trotz zwischenzeitlichen Rückstands den ersten Satz für sich entscheiden. Auch im zweiten Satz war jedes Spiel sehr eng, doch auch diesen gewann Schneider knapp und zog als Titelverteidigerin wieder ins Finale ein.

Das Finale zwischen Claudia Schneider und Tina Groseker war ähnlich spannend. Im ersten Satz war zwar Claudia Schneider immer vorne, doch Tina Groseker kämpfte sich immer wieder ran, verlor aber doch dann mit 6:3. Im zweiten Satz führte Groseker längere Zeit, doch hier kämpfte sich Claudia Schneider zurück und gewann dann auch diesen Satz mit 6:4 und zum wiederholten Male die Clubmeisterschaften.